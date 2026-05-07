Innocenza Starace dopo intervista Riccardi: "Oggetto di tentativi sessisti di un uomo per sminuirmi.."

Si accende il dibattito politico a Manfredonia dopo le dichiarazioni rilasciate ieri a StatoQuotidiano, da Angelo Riccardi. A intervenire con toni molto duri è stata l’avvocato Innocenza Starace, coportavoce provinciale di Europa Verde-Verdi, che in un post pubblicato sui social ha attaccato apertamente quella che definisce una “azione politica forte”.
Riccardi, facendo riferimento alla Starace (in merito alla nota stampa sul caso migranti in Consiglio) aveva parlato di una figura che “sembra una specie di segretaria politica, la badante politica del consigliere De Luca”.
Il post della Starace riporta: “Hai fatto una azione politica forte, come ti sei permessa… Chi me lo doveva dire a me dopo decenni di battaglie per le donne di essere oggetto di tentativi sessisti di un uomo di sminuirmi e fermarmi…”.