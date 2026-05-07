Per decenni, la laurea è stata il primo filtro applicato a qualsiasi candidatura per un lavoro qualificato. Senza titolo, in molti settori, non si superava nemmeno la fase di screening automatico. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando: aziende globali come Google, Apple, IBM, Tesla, Accenture e Bank of America hanno annunciato l’eliminazione del requisito di laurea per molte posizioni, spostando l’attenzione sulle competenze dimostrabili. Il fenomeno, noto come skills-based hiring, sta riscrivendo le regole del mercato del lavoro e aprendo opportunità a una platea molto più ampia di candidati. Ma quanto è reale questa trasformazione, e quanto è solo retorica aziendale?

Cosa sta cambiando davvero nei processi di selezione

Il dato più visibile arriva dagli aggregatori di annunci. Secondo Indeed Hiring Lab, negli Stati Uniti la quota di offerte di lavoro che richiedono almeno una laurea è scesa dal 20,4% al 17,8% in cinque anni, mentre il 52% degli annunci a inizio 2024 non menzionava alcun requisito formale di istruzione. ZipRecruiter ha rilevato un calo del 10% delle offerte con il requisito di laurea tra il 2022 e il 2023.

I motivi del cambiamento sono molteplici. Le competenze tecniche evolvono troppo velocemente perché un percorso universitario di quattro anni possa tenerne il passo. Kelli Jordan, responsabile carriera e competenze in IBM, ha osservato che la “vita utile” delle competenze tecniche si accorcia ogni anno, e che le soft skill — comunicazione, adattabilità, lavoro di squadra — sono ormai più stabili di qualsiasi nozione tecnica acquisita all’università. Oggi circa la metà delle posizioni aperte da IBM negli Stati Uniti non richiede una laurea.

A questo si aggiungono ragioni di costo e di accesso. Il debito studentesco statunitense supera 1,6 trilioni di dollari, e il 62% della popolazione adulta non possiede una laurea. Filtrare i candidati per titolo significa, in pratica, escludere a priori quasi due terzi della forza lavoro disponibile.

Il divario tra annunci e assunzioni reali

Qui arriva il dato che raffredda gli entusiasmi. Uno studio di Harvard Business School e del Burning Glass Institute, pubblicato nel 2024, ha analizzato i comportamenti reali di assunzione delle aziende che si dichiarano skills-based. Solo lo 0,14% delle assunzioni totali è stato effettivamente impattato dalla rimozione del requisito di laurea — meno di una su settecento.

Categoria di azienda Quota Comportamento osservato Leader effettivi ~37% Riduzione misurabile della quota di neoassunti laureati In Name Only ~45% Annunci modificati ma assunzioni invariate Trailers ~18% Nessun cambiamento concreto né formale

Lo studio identifica un paradosso: rimuovere la voce “laurea richiesta” da un annuncio è semplice, ma cambiare il modo in cui i recruiter valutano i candidati richiede formazione, strumenti di valutazione e una trasformazione culturale che la maggior parte delle aziende non ha completato. Il filtro per titolo viene spesso sostituito da filtri impliciti: nome dell’università nel curriculum, esperienze in aziende “premium”, referenze interne. La barriera si sposta, ma non scompare.

Settori dove la trasformazione è più rapida

Non tutti i settori si muovono alla stessa velocità. Il project management ha registrato il calo più marcato delle richieste di laurea negli ultimi cinque anni, seguito dallo sviluppo software e dalla documentazione tecnica. Sono ambiti in cui la competenza è facilmente verificabile attraverso portfolio, certificazioni o prove pratiche.Anche il settore digitale e dell’intrattenimento online ha adottato approcci simili: nello sviluppo di prodotti, nel customer experience design, nella sicurezza informatica e nella gestione di piattaforme regolamentate, i recruiter di operatori come casinò verde e altre realtà del gaming online valutano candidati attraverso competenze certificate, esperienze pratiche e capacità di lavorare in ambienti soggetti a normative complesse — dalle policy di gioco responsabile al monitoraggio dei depositi, dalla compliance KYC alla gestione dei bonus. In questi contesti, una laurea pertinente resta utile, ma un percorso autodidatta documentato con progetti reali ha un peso equivalente.

Tra i percorsi alternativi che oggi competono con la laurea figurano:

Bootcamp di programmazione e sviluppo software con portfolio dimostrabile;

Certificazioni cloud e cybersecurity rilasciate da AWS, Google, Microsoft o Cisco;

Programmi di apprendistato registrati con valutazione strutturata;

Microcredenziali su piattaforme come Coursera, edX e LinkedIn Learning;

Contributi pubblici a progetti open source visibili su GitHub;

Esperienze freelance con risultati misurabili documentati;

Una ricerca di Remote indica che il divario salariale tra lavoratori con e senza laurea si è ridotto in molti settori, e in alcuni casi i professionisti senza titolo guadagnano più dei colleghi laureati grazie a percorsi di crescita interni più rapidi.

Cosa significa per chi cerca lavoro oggi

La conclusione pratica non è “la laurea è inutile”, ma “la laurea da sola non basta più”. Per i candidati, questo significa investire in competenze concrete, costruire portfolio visibili e documentare i risultati raggiunti in modo quantificabile. Per i datori di lavoro, dichiarare di essere skills-based non è sufficiente: occorre dotarsi di strumenti di valutazione validi, formare i recruiter e accettare il rischio di valutare candidati con percorsi non lineari. Il cambiamento è iniziato, ma è ancora a metà strada — e la differenza tra annunci e prassi reale resterà il vero indicatore di quanto la trasformazione sia genuina. (nota stampa).