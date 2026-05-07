LUCERA – Si avvia verso la conclusione uno degli interventi più significativi per la valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. Il Comune di Lucera ha approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione relativi al progetto di “Conservazione e valorizzazione dei beni culturali per il recupero degli scavi archeologici di Piazza delle Terme Romane”, opera finanziata nell’ambito delle misure del PNRR dedicate alla rigenerazione urbana.

La determinazione dirigenziale del IV Settore, pubblicata il 6 maggio 2026, prende atto della perizia di assestamento finale e certifica la conclusione dell’intervento, inserito nella Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’opera rappresenta un tassello importante nel programma di recupero e valorizzazione dei siti storici e archeologici di Lucera, città che custodisce un patrimonio culturale di rilevante interesse storico. Il progetto riguarda in particolare gli scavi archeologici di Piazza delle Terme Romane, area di grande valore testimoniale che negli ultimi anni è stata al centro di attività di recupero e conservazione finalizzate a restituire piena fruibilità al sito.

Il percorso amministrativo dell’intervento prende origine dalle misure nazionali per la rigenerazione urbana introdotte con la legge di bilancio 2020, che ha previsto ingenti risorse economiche destinate ai Comuni per opere finalizzate alla riduzione del degrado sociale e al miglioramento del tessuto urbano e ambientale.

Nel quadro di tali finanziamenti, il Comune di Lucera aveva approvato già nel 2021 il progetto esecutivo dell’intervento, dal valore complessivo di 470 mila euro. Di questi, oltre 301 mila euro erano destinati ai lavori, mentre la restante parte riguardava somme a disposizione dell’amministrazione.

L’obiettivo dell’opera è stato quello di recuperare e valorizzare un’area archeologica di particolare importanza, integrandola nel contesto urbano e rendendola maggiormente accessibile e fruibile per cittadini, studiosi e visitatori. Interventi di questo tipo assumono un ruolo strategico anche sotto il profilo turistico e culturale, poiché contribuiscono alla promozione dell’identità storica delle città e alla valorizzazione dei percorsi culturali.

L’approvazione dello stato finale dei lavori rappresenta un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale perché certifica la corretta esecuzione dell’intervento e consente la chiusura delle procedure connesse all’appalto.

Nel documento viene richiamato il quadro normativo e finanziario che ha consentito la realizzazione dell’opera, compresi i provvedimenti ministeriali che hanno disciplinato l’accesso ai fondi destinati ai progetti di rigenerazione urbana. Si tratta di misure che, anche attraverso il PNRR, stanno permettendo a numerosi enti locali di intervenire sul recupero di aree storiche, edifici pubblici e beni culturali.

Per Lucera il completamento dei lavori sulle Terme Romane rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio archeologico e culturale. Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha infatti puntato su interventi di recupero urbano e culturale con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività della città e preservarne la memoria storica.

A cura di Michele Solatia.