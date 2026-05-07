Manfredonia, Riccardi sui social dopo post su sessismo: "La politica non è teatro. Non è ricerca continua di visibilità"

MANFREDONIA. Continua ad infiammarsi il confronto politico a Manfredonia. Tutto nasce dall’intervista rilasciata ieri da Angelo Riccardi a StatoQuotidiano.it, nella quale l’ex primo cittadino è tornato ad affrontare temi politici e amministrativi, tra i quali il caso migranti, con valutazioni critiche e riferimenti al clima politico locale.
Alle dichiarazioni di Riccardi ha poi replicato Innocenza Starace, che in un successivo intervento ha denunciato di essere stata “oggetto di tentativi sessisti da parte di un uomo per sminuirmi” (per la frase tra l’altro: “badante politica del consigliere De Luca”,ndr), parlando di un atteggiamento che, a suo dire, avrebbe superato il normale confronto politico.
Nelle ore successive è arrivata quindi la riflessione dello stesso Angelo Riccardi, affidata ad un lungo post pubblicato sui social. Un intervento duro, nel quale l’ex sindaco respinge implicitamente le accuse e rilancia sul piano politico. “Quando non si hanno argomenti, si cambia terreno”, scrive Riccardi nel messaggio, accusando i suoi interlocutori di evitare il confronto nel merito delle questioni affrontate. “Mai una risposta nel merito. Mai un fatto. Mai una spiegazione seria sulle questioni poste”, prosegue l’ex sindaco, contestando quella che definisce una strategia fatta di “parole vuote, frasi confezionate e vittimismi di comodo”.
Nel suo intervento Riccardi richiama inoltre il tema della responsabilità politica e amministrativa, sostenendo che il confronto dovrebbe concentrarsi “su contenuti, problemi reali, atti amministrativi, scelte e responsabilità”. La parte finale del post contiene poi una chiusura fortemente simbolica e destinata a far discutere: “Il resto è fumo. E Manfredonia ha già respirato abbastanza fumo”.