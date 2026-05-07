Manfredonia, Riccardi sui social dopo post su sessismo: "La politica non è teatro. Non è ricerca continua di visibilità"

MANFREDONIA. Continua ad infiammarsi il confronto politico a Manfredonia. Tutto nasce dall’intervista rilasciata ieri da Angelo Riccardi a StatoQuotidiano.it, nella quale l’ex primo cittadino è tornato ad affrontare temi politici e amministrativi, tra i quali il caso migranti, con valutazioni critiche e riferimenti al clima politico locale.

Alle dichiarazioni di Riccardi ha poi replicato Innocenza Starace, che in un successivo intervento ha denunciato di essere stata “oggetto di tentativi sessisti da parte di un uomo per sminuirmi” (per la frase tra l’altro: “badante politica del consigliere De Luca”,ndr), parlando di un atteggiamento che, a suo dire, avrebbe superato il normale confronto politico.

Nelle ore successive è arrivata quindi la riflessione dello stesso Angelo Riccardi, affidata ad un lungo post pubblicato sui social. Un intervento duro, nel quale l’ex sindaco respinge implicitamente le accuse e rilancia sul piano politico. “Quando non si hanno argomenti, si cambia terreno”, scrive Riccardi nel messaggio, accusando i suoi interlocutori di evitare il confronto nel merito delle questioni affrontate. “Mai una risposta nel merito. Mai un fatto. Mai una spiegazione seria sulle questioni poste”, prosegue l’ex sindaco, contestando quella che definisce una strategia fatta di “parole vuote, frasi confezionate e vittimismi di comodo”.

Nel suo intervento Riccardi richiama inoltre il tema della responsabilità politica e amministrativa, sostenendo che il confronto dovrebbe concentrarsi “su contenuti, problemi reali, atti amministrativi, scelte e responsabilità”. La parte finale del post contiene poi una chiusura fortemente simbolica e destinata a far discutere: “Il resto è fumo. E Manfredonia ha già respirato abbastanza fumo”.

POST INTEGRALE RICCARDI “𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐈 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐀𝐑𝐆𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈, 𝐒𝐈 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐍𝐎 𝐌𝐚𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨.

𝐌𝐚𝐢 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨. 𝐌𝐚𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞. 𝐒𝐨𝐥𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚: 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐯𝐮𝐨𝐭𝐞, 𝐟𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞, 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢 𝐮𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐨. 𝐋𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨. 𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀. 𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞, 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞.

𝐋𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀, 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢. 𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚: 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞. 𝐍𝐨𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢, 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢, 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞, 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀. 𝐈𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐟𝐮𝐦𝐨. 𝐄 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐡𝐚 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐮𝐦𝐨.