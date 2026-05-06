Nuovi spazi destinati alla sepoltura all’interno del cimitero comunale di Manfredonia. Il Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune ha reso noto il rilascio del permesso di costruire numero 14 del 22 aprile 2026 relativo alla realizzazione di nuovi loculi e ossari nella cappella Sant’Antonio.

L’avviso pubblico, firmato dal dirigente del VI Settore, l’ingegnere Lucio Barbaro, riguarda un intervento destinato ad ampliare la capacità ricettiva della struttura cimiteriale cittadina attraverso la costruzione di 252 loculi e 54 ossari.

L’opera sorgerà all’interno dell’area del cimitero comunale e rientra nella destinazione d’uso prevista per le strutture cimiteriali. Il progetto è stato autorizzato mediante rilascio del permesso di costruire protocollato con numero 27402/2024.

L’intervento si inserisce nel quadro delle esigenze di ampliamento e adeguamento dei servizi cimiteriali cittadini, tema che negli ultimi anni ha assunto particolare rilevanza per numerosi Comuni italiani chiamati a fronteggiare la progressiva saturazione degli spazi disponibili.

Attraverso l’avviso pubblicato all’albo pretorio, il Comune informa inoltre che chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti progettuali presso gli uffici tecnici comunali ed eventualmente presentare ricorso contro il rilascio del titolo edilizio.

La procedura segue quanto previsto dall’articolo 20 del D.P.R. 380 del 2001 e dalle norme urbanistiche vigenti che disciplinano la pubblicazione dei permessi di costruire per consentire eventuali osservazioni o opposizioni da parte dei cittadini interessati.