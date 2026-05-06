MANFREDONIA – La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha disposto una ripresa temporanea e limitata dell’attività di pesca delle vongole Chamelea gallina nel Compartimento marittimo locale. Il provvedimento, firmato dal comandante Marco Pepe, autorizza l’attività dal 7 maggio al 10 giugno 2026 esclusivamente per tre motopescherecci e secondo rigide misure di tutela della risorsa marina.

L’ordinanza nasce dalla richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano e dal successivo parere scientifico favorevole che ha ritenuto sostenibile una proroga limitata della pesca, purché sottoposta a precise condizioni precauzionali.

Potranno svolgere l’attività soltanto le seguenti unità: “Lupetto” (MF 3300), “Piccolo Rocco II” (MF 3286), “Stella Azzurra” (MF 3351). Per ciascuna imbarcazione il quantitativo massimo consentito è fissato in 250 chilogrammi giornalieri.

La pesca sarà consentita esclusivamente due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, nell’area compresa tra un chilometro a sud del porto turistico “Marina del Gargano” e il confine meridionale del Compartimento marittimo di Manfredonia.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di recuperare eventuali giornate non effettuate esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine avverse. In tal caso il Consorzio dovrà comunicare preventivamente l’uscita alla Capitaneria di Porto tramite Pec. Le giornate di recupero non potranno essere cumulate.

Stop al “cannolicchio” fino a settembre

Contestualmente il provvedimento conferma il divieto di pesca del “cannolicchio” (Ensis minor) fino al 30 settembre 2026 nell’intero Compartimento marittimo di Manfredonia. Resta inoltre in vigore il fermo per la pesca del tartufo di mare dal 1° giugno al 31 luglio 2026.

La Capitaneria ricorda che permane il divieto di pesca entro 0,3 miglia nautiche dalla costa e nelle eventuali aree dichiarate non idonee dall’autorità sanitaria. Il provvedimento abroga la precedente ordinanza dell’aprile scorso e punta a garantire un equilibrio tra esigenze economiche del comparto ittico e tutela sostenibile degli stock di molluschi bivalvi.