Edizione n° 6058

BALLON D'ESSAI

MOSCHEA FOGGIA // Moschea pubblica a Foggia, il Comitato: “Le raccolte firme non incidono sull’iter amministrativo”
5 Maggio 2026 - ore  17:18

CALEMBOUR

CIAO EVARISTO // Calcio in lutto: morto Evaristo Beccalossi, icona dell’Inter e del calcio italiano
6 Maggio 2026 - ore  08:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, via libera temporaneo alla pesca delle vongole: attività consentita fino al 10 giugno per tre imbarcazioni

STOP CANNOLICCHIO Manfredonia, via libera temporaneo alla pesca delle vongole: attività consentita fino al 10 giugno per tre imbarcazioni

Stop al “cannolicchio” fino a settembre

Stop alla pesca delle vongole nel Golfo di Manfredonia: un mese di fermo per tutelare la risorsa

MANFREDONIA - VONGOLE, ARCHIVIO (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha disposto una ripresa temporanea e limitata dell’attività di pesca delle vongole Chamelea gallina nel Compartimento marittimo locale. Il provvedimento, firmato dal comandante Marco Pepe, autorizza l’attività dal 7 maggio al 10 giugno 2026 esclusivamente per tre motopescherecci e secondo rigide misure di tutela della risorsa marina.

L’ordinanza nasce dalla richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano e dal successivo parere scientifico favorevole che ha ritenuto sostenibile una proroga limitata della pesca, purché sottoposta a precise condizioni precauzionali.

Potranno svolgere l’attività soltanto le seguenti unità: “Lupetto” (MF 3300), “Piccolo Rocco II” (MF 3286), “Stella Azzurra” (MF 3351). Per ciascuna imbarcazione il quantitativo massimo consentito è fissato in 250 chilogrammi giornalieri.

La pesca sarà consentita esclusivamente due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, nell’area compresa tra un chilometro a sud del porto turistico “Marina del Gargano” e il confine meridionale del Compartimento marittimo di Manfredonia.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di recuperare eventuali giornate non effettuate esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine avverse. In tal caso il Consorzio dovrà comunicare preventivamente l’uscita alla Capitaneria di Porto tramite Pec. Le giornate di recupero non potranno essere cumulate.

Stop al “cannolicchio” fino a settembre

Contestualmente il provvedimento conferma il divieto di pesca del “cannolicchio” (Ensis minor) fino al 30 settembre 2026 nell’intero Compartimento marittimo di Manfredonia. Resta inoltre in vigore il fermo per la pesca del tartufo di mare dal 1° giugno al 31 luglio 2026.

La Capitaneria ricorda che permane il divieto di pesca entro 0,3 miglia nautiche dalla costa e nelle eventuali aree dichiarate non idonee dall’autorità sanitaria. Il provvedimento abroga la precedente ordinanza dell’aprile scorso e punta a garantire un equilibrio tra esigenze economiche del comparto ittico e tutela sostenibile degli stock di molluschi bivalvi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO