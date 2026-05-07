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Home // Bari // Maria Carmen Lorusso vince borsa di studio al Policlinico: è imputata nel procedimento “Codice Interno”

IMPUTATA LORUSSO Maria Carmen Lorusso vince borsa di studio al Policlinico: è imputata nel procedimento “Codice Interno”

La donna è imputata nel procedimento “Codice Interno” con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso

Maria Carmen Lorusso vince borsa di studio al Policlinico: è imputata nel procedimento “Codice Interno”

Maria Carmen Lorusso - Fonte Immagine: telenorba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Bari // Politica //

La ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso, moglie dell’avvocato Giacomo Olivieri, è risultata vincitrice di una borsa di studio da 25mila euro lordi della durata di un anno presso il Policlinico di Bari, con incarico di Data Manager.

La selezione è avvenuta tramite valutazione per titoli e colloquio, nell’ambito di un avviso pubblico. La Lorusso, laureata in Giurisprudenza, si è classificata prima tra sette candidati, ottenendo 22 punti. Il bando era rivolto a laureati in Biologia, Biotecnologie, Farmacia e discipline economico-giuridiche.

La vicenda assume rilievo anche sul piano giudiziario: Maria Carmen Lorusso è infatti imputata nel procedimento “Codice Interno” con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il marito, Giacomo Olivieri, è stato già condannato in abbreviato a 9 anni di reclusione, in attesa del giudizio d’appello.

Sul caso è intervenuto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha annunciato l’attivazione di verifiche interne.

«Decaro attiva il nucleo ispettivo regionale», è quanto riferito in merito alle iniziative avviate per fare chiarezza sulla procedura di selezione e sugli esiti del bando.

Lo riporta telenorba.it.

1 commenti su "Maria Carmen Lorusso vince borsa di studio al Policlinico: è imputata nel procedimento “Codice Interno”"

  1. Dopo Minetti … anche Lorusso.
    Siamo con la testa nel fango (per usare un eufemismo).

    Il nucleo ispettivo troverà tutto in regola, come da copione.

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