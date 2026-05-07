Memorial Day SAP, la 'Staffetta della Memoria' fa tappa a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo

Torna anche nel 2026 il “Memorial Day” promosso dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), giunto alla sua 34ª edizione, dedicato al ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e della criminalità.

Tra gli eventi principali rientra la “Staffetta della Memoria”, iniziativa simbolica che attraversa l’Italia coinvolgendo diverse città con momenti di commemorazione e testimonianza dedicati alla legalità.

La Capitanata sarà protagonista con due tappe significative.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 19 maggio a San Giovanni Rotondo, dove alle ore 17.30 è atteso l’arrivo della staffetta ciclistica composta da partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. L’incontro sarà accompagnato da un momento di raccoglimento in memoria delle vittime e dei valori legati alla giustizia e al servizio dello Stato.

Il giorno successivo, mercoledì 20 maggio a Monte Sant’Angelo, alle ore 8 sarà celebrata una Santa Messa alla presenza dei partecipanti al “Cammino della Memoria”, in un contesto di riflessione e ricordo delle vittime del dovere.

Il Memorial Day SAP si inserisce in un calendario nazionale di eventi che da oltre trent’anni promuove iniziative commemorative e momenti di sensibilizzazione in tutta Italia.

La “Staffetta della Memoria” partirà simultaneamente da Palermo, Lecce, Torino e Pordenone, con i diversi gruppi di ciclisti che confluiranno a Roma per la cerimonia conclusiva prevista per giovedì 21 maggio all’Altare della Patria. Sono inoltre previsti percorsi simbolici anche nelle città di Aosta e Torino.

Il SAP di Foggia ha rivolto un invito alla partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, ricordando anche le vittime della criminalità e del terrorismo della provincia di Foggia, tra cui Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, Vincenzo Di Gennaro, Giuseppe Ciotta e Aurelio Luciani.