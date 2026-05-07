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SAP MEMORIA Memorial Day SAP, la ‘Staffetta della Memoria’ fa tappa a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo

Evento giunto alla sua 34ª edizione, dedicato al ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e della criminalità

Memorial Day SAP, la 'Staffetta della Memoria' fa tappa a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo

Memorial Day SAP - Fonte Immagine: memorialdaysap.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

Torna anche nel 2026 il “Memorial Day” promosso dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), giunto alla sua 34ª edizione, dedicato al ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e della criminalità.

Tra gli eventi principali rientra la “Staffetta della Memoria”, iniziativa simbolica che attraversa l’Italia coinvolgendo diverse città con momenti di commemorazione e testimonianza dedicati alla legalità.

La Capitanata sarà protagonista con due tappe significative.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 19 maggio a San Giovanni Rotondo, dove alle ore 17.30 è atteso l’arrivo della staffetta ciclistica composta da partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. L’incontro sarà accompagnato da un momento di raccoglimento in memoria delle vittime e dei valori legati alla giustizia e al servizio dello Stato.

Il giorno successivo, mercoledì 20 maggio a Monte Sant’Angelo, alle ore 8 sarà celebrata una Santa Messa alla presenza dei partecipanti al “Cammino della Memoria”, in un contesto di riflessione e ricordo delle vittime del dovere.

Il Memorial Day SAP si inserisce in un calendario nazionale di eventi che da oltre trent’anni promuove iniziative commemorative e momenti di sensibilizzazione in tutta Italia.

La “Staffetta della Memoria” partirà simultaneamente da Palermo, Lecce, Torino e Pordenone, con i diversi gruppi di ciclisti che confluiranno a Roma per la cerimonia conclusiva prevista per giovedì 21 maggio all’Altare della Patria. Sono inoltre previsti percorsi simbolici anche nelle città di Aosta e Torino.

Il SAP di Foggia ha rivolto un invito alla partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, ricordando anche le vittime della criminalità e del terrorismo della provincia di Foggia, tra cui Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, Vincenzo Di Gennaro, Giuseppe Ciotta e Aurelio Luciani.

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