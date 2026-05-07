Monte Sant'Angelo approva il rendiconto 2025: avanzo da 7,5 milioni, ma solo 691 mila euro sono liberi

MONTE SANT’ANGELO – Il Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2025, certificando un avanzo di amministrazione pari a oltre 7,5 milioni di euro. Il via libera è arrivato nella seduta pubblica del 22 aprile 2026, con 10 voti favorevoli e 4 contrari da parte dei gruppi di opposizione.

Il documento contabile rappresenta uno degli atti più importanti dell’attività amministrativa annuale dell’Ente, perché fotografa lo stato di salute delle casse comunali e certifica entrate, spese, residui, fondi vincolati e risultato finale della gestione economico-finanziaria.

La seduta si è svolta nella sala conferenze della Biblioteca comunale, sotto la presidenza del presidente del Consiglio Michele Ciuffreda, alla presenza di 14 consiglieri sui 17 assegnati.

Nel corso del dibattito l’assessore al Bilancio Generoso Rignanese ha evidenziato come, per la prima volta dopo anni, l’approvazione del rendiconto sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge del 30 aprile, rispettando così le indicazioni formulate in passato dalla Corte dei Conti.

Il rendiconto approvato dal Consiglio certifica un avanzo di amministrazione complessivo pari a 7.587.160,42 euro. Tuttavia, soltanto una parte minima di queste risorse risulta effettivamente disponibile per nuovi investimenti o spese discrezionali dell’Ente.

Secondo i dati illustrati in aula, infatti, oltre 4,9 milioni di euro risultano accantonati, soprattutto all’interno del Fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre circa 1,9 milioni sono vincolati da specifiche disposizioni normative o destinazioni già definite. Alla fine, la quota realmente libera dell’avanzo si riduce a poco più di 691mila euro.

Proprio questo aspetto ha acceso il confronto politico durante la discussione consiliare. L’assessore Rignanese ha spiegato che una parte rilevante degli accantonamenti riguarda la cosiddetta “questione Galluccio”, che continua a incidere in modo significativo sui conti comunali e che, secondo l’amministrazione, resterà aperta ancora a lungo.

Nel suo intervento l’assessore ha inoltre sottolineato che il Comune dispone ormai di soli due mutui ancora attivi, prossimi alla scadenza, elemento che consente all’Ente di presentarsi con un livello di indebitamento molto basso. Un dato che, secondo la maggioranza, confermerebbe la sostanziale solidità finanziaria del Comune nonostante le difficoltà derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali e dall’aumento generalizzato dei costi.

Durante il confronto in aula è intervenuto anche il consigliere di opposizione Felice Totaro, che ha richiamato le osservazioni formulate dal revisore dei conti sul mancato aggiornamento dell’inventario comunale.

Sul punto l’assessore Rignanese ha ammesso le difficoltà dell’Ente nell’aggiornamento del patrimonio comunale, spiegando che si tratta di un’attività estremamente complessa che riguarda circa 65 milioni di euro di beni pubblici e che richiederebbe un servizio esterno specializzato con costi particolarmente elevati.

Dal punto di vista tecnico-contabile, il rendiconto certifica un fondo di cassa finale di oltre 11,4 milioni di euro, residui attivi per circa 6,6 milioni e residui passivi per oltre 5,3 milioni. Il fondo pluriennale vincolato per spese correnti ammonta invece a circa 751mila euro, mentre quello destinato agli investimenti supera i 4,4 milioni di euro.

Il documento approvato attesta inoltre che il Comune non presenta condizioni di deficitarietà strutturale e che gli equilibri di bilancio risultano rispettati secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale.

Nel rendiconto emerge anche un risultato economico positivo pari a 181.738 euro e un patrimonio netto dell’Ente superiore a 62,9 milioni di euro.

L’atto approvato dal Consiglio comprende inoltre tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa contabile, comprese le relazioni del collegio dei revisori, i prospetti sugli equilibri finanziari, il piano degli indicatori di bilancio e la documentazione relativa alla nuova fase sperimentale della contabilità “Accrual” prevista dal PNRR.

Al termine della discussione il rendiconto è stato approvato con i voti contrari dei consiglieri Felice Scirpoli, Angela Maria Rignanese, Felice Totaro e Laura Potenza. Successivamente il Consiglio ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.