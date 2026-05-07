La campagna elettorale a Monteleone di Puglia entra nel vivo. E quest’anno, più che mai, tra nuovi assetti politici, cambi di schieramento e liste provenienti anche da fuori comune, il confronto amministrativo nel borgo dei Monti Dauni si preannuncia particolarmente acceso.

Le amministrative 2026 sono infatti partite con grande fermento. Nel piccolo comune dei Monti Dauni, come previsto dalla normativa per i paesi con meno di mille abitanti, è possibile presentare liste senza raccolta firme. Sono così comparse ben sette liste esterne, delle quali al momento si conoscono ancora pochi dettagli. Nomi, simboli, candidati e programmi non sono stati ancora presentati ufficialmente e questo sta alimentando curiosità e dibattito nell’opinione pubblica locale. Saranno candidature simboliche oppure progetti politici strutturati? I prossimi giorni e gli eventuali incontri pubblici aiuteranno probabilmente a chiarire obiettivi e programmi delle nuove presenze elettorali.

A contendersi la guida del paese restano comunque, ad oggi, le due liste espressione della realtà locale.

Da una parte “La Primavera di Monteleone”, area di centro-sinistra, guidata dal sindaco uscente Giovanni Campese, che punta sulla continuità amministrativa e sul lavoro svolto negli ultimi anni. Dall’altra “Il Tiglio”, lista vicina al centro-destra, guidata dal commercialista Sebastiano Maraschiello, che si propone come alternativa amministrativa.

Osservando i nomi dei candidati consiglieri emergono anche alcuni cambiamenti negli equilibri politici locali. Come avviene spesso anche nei piccoli comuni, non mancano nuove alleanze e percorsi politici differenti rispetto al passato.

È il caso del candidato consigliere Angelo Santoro, figura storicamente presente nella maggioranza uscente, oggi candidato in uno schieramento diverso insieme a Sebastiano Maraschiello.

Diverse altre figure si sono invece avvicinate alla lista del sindaco uscente, che continua a contare tra le proprie fila l’apporto dell’uscente vicesindaco Sergio Pelosi e di Pasquale Rigillo, già vicesindaco nella precedente amministrazione Campese.

Resta inoltre da capire come si orienterà parte dell’elettorato che nelle ultime tornate aveva sostenuto Antonio Morra, consigliere uscente tra i più votati nelle precedenti elezioni amministrative e oggi non candidato.

Nuovi equilibri, dunque, in un contesto elettorale molto ristretto dove anche pochi voti potrebbero incidere sul risultato finale.

Il cambiamento, in politica, può rappresentare un’evoluzione naturale di idee, sensibilità amministrative e strategie differenti. Nei piccoli borghi, dove i rapporti personali spesso si intrecciano con la vita pubblica, il confronto politico viene vissuto con particolare intensità.

Monteleone di Puglia ha storicamente conosciuto una forte partecipazione politica. Per decenni il paese è stato amministrato dal senatore Carmelo Morra, figura storica della rappresentanza del territorio, protagonista di un percorso politico che portò il borgo dei Monti Dauni fino agli scranni del Senato della Repubblica.

La campagna elettorale di quest’anno, tra nuove alleanze, liste alternative e confronto politico, entra quindi nella sua fase più intensa.

Cosa sceglieranno i monteleonesi?

Il paese continuerà nel segno della continuità amministrativa oppure deciderà di affidarsi a un nuovo progetto politico?

I prossimi giorni, le piazze e gli incontri pubblici contribuiranno a raccontare il clima politico di uno dei borghi più caratteristici della Daunia.

A cura di Michele Ciani.