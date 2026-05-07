Destinare aree pubbliche alla realizzazione di murales e creare un albo comunale degli street artist. Sono questi i punti centrali della proposta avanzata dai consiglieri comunali Francesco Salemme e Antonio De Sabato, già al centro del confronto nella Commissione Cultura del Comune di Foggia.

L’iniziativa, discussa nell’ambito della commissione permanente presieduta da Italo Pontone, punta a valorizzare la street art e le arti urbane come strumenti di rigenerazione culturale, sociale e urbana della città.

L’obiettivo è quello di riconoscere writers, artisti di strada e performer urbani come parte integrante del patrimonio culturale contemporaneo foggiano, superando una visione esclusivamente repressiva del fenomeno.

Tra le proposte principali figura l’individuazione di superfici pubbliche comunali da destinare alla realizzazione di murales, graffiti e opere artistiche, con l’intento di favorire percorsi di aggregazione sociale, riqualificazione urbana e partecipazione giovanile, soprattutto nelle periferie e nelle aree marginali della città.

Il progetto prevede inoltre la creazione di un albo degli artisti di strada del Comune di Foggia, costruito attraverso momenti di confronto con artisti, associazioni culturali, operatori del settore e realtà territoriali attive nell’ambito delle arti performative e della creatività urbana. L’obiettivo è definire regole condivise e strumenti adeguati alle esigenze del mondo artistico locale.

«L’arte urbana può diventare un bene comune e uno strumento concreto di trasformazione degli spazi pubblici, soprattutto nelle periferie e nei luoghi marginali della città. Non parliamo soltanto di estetica, ma di identità, partecipazione e possibilità di costruire comunità attraverso la cultura», dichiarano Salemme e De Sabato.

La Commissione Cultura auspica ora il coinvolgimento di istituzioni, scuole, associazioni e artisti del territorio per arrivare alla realizzazione di un vero e proprio piano dedicato alla valorizzazione della creatività urbana, capace di unire cultura, inclusione sociale e recupero degli spazi pubblici.

Lo riporta foggiatoday.it.