Open delle Puglie WTA: il Comune di Foggia definisce un contributo comunale per promozione urbana e commercio

La Giunta comunale di Foggia approva l’atto di indirizzo per sostenere le attività collaterali dell’Open delle Puglie 2026 WTA 125, evento internazionale che sarà accompagnato da iniziative pensate per valorizzare il centro cittadino, il tessuto commerciale e l’immagine urbana.

Il provvedimento non finanzia l’attività sportiva in sé, ma esclusivamente azioni di comunicazione e promozione economica territoriale. Tra le iniziative previste figurano il City Hub in piazza Giordano, la promozione lungo corso Vittorio Emanuele, il coinvolgimento volontario delle vetrine cittadine, eventi pubblici, flash mob e attività informative aperte alla cittadinanza.

La compartecipazione economica comunale è fissata nel limite massimo di 3.200 euro, con rendicontazione separata e divieto di doppio finanziamento. Escluse espressamente spese per premi sportivi, ospitalità, trasferte, vitto, alloggio, compensi tecnici e gestione agonistica del torneo.

L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare l’evento in occasione di animazione urbana, attrazione di visitatori e rafforzamento della collaborazione tra sport, istituzioni, università, imprese e commercio locale.

A cura di Giovanna Tambo.