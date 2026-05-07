MANFREDONIA – Cresce il malcontento tra i cittadini di Manfredonia per la gestione dei parcheggi a pagamento e, soprattutto, per i tempi di effettiva applicazione del nuovo piano tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Con deliberazione n. 53 del 27 febbraio 2026, l’Amministrazione aveva dato il via libera alla modifica contrattuale della concessione e al nuovo piano tariffario, in coerenza con il Piano economico finanziario aggiornato presentato dal concessionario. La notizia era stata pubblicata da StatoQuotidiano il 2 marzo 2026.

Tra le misure annunciate figuravano abbonamenti mensili senza limiti di zona a 60 euro, abbonamenti mensili per zona a 35 euro per lavoratori, professionisti e attività commerciali, e un abbonamento annuale agevolato da 50 euro per i residenti nelle zone A e B, con un massimo di 400 permessi per ciascuna zona.

Previsti anche il mantenimento della tolleranza gratuita di 15 minuti per l’acquisto del ticket, sei “stalli rosa” per donne in gravidanza, il “Green Pass” per veicoli esclusivamente elettrici — massimo 100 abbonamenti annui al costo di 200 euro — e tariffe ridotte a 0,50 euro l’ora per aree mercatali e cimitero.

Il canone concessorio spettante al Comune era stato quantificato in 408.872,06 euro annui, tenendo conto del rialzo del 52,50% offerto in sede di gara. Il nuovo PEF stimava entrate per 950.140,70 euro e uscite per 870.208,87 euro.

Ma, secondo quanto raccolto da StatoQuotidiano, le nuove condizioni non sarebbero ancora operative. Alla base dello stallo vi sarebbe la mancata firma del contratto aggiuntivo tra Comune e gestore del servizio, passaggio necessario per rendere effettive le modifiche approvate.

Una situazione che sta alimentando proteste e segnalazioni da parte dei cittadini, molti dei quali chiedono tempi certi. “Quando entreranno in vigore i buoni abbonamenti? Quando saranno applicate le nuove tariffe? Non ce la facciamo più”, è il tenore delle comunicazioni arrivate alla redazione.

Il tema non è solo economico, ma anche pratico. Residenti, lavoratori e operatori commerciali lamentano difficoltà quotidiane nel reperire parcheggi e chiedono che l’Amministrazione chiarisca pubblicamente lo stato della procedura.

Al momento, dunque, resta aperta una domanda centrale: quando saranno realmente applicate le nuove tariffe approvate dalla Giunta?

StatoQuotidiano ha contattato nel primo pomeriggio l’assessore comunale Francesco Schiavone: “Entro il 31 maggio dovremmo poter applicare le nuove tariffe. Il contratto tra il Comune e la società dovrebbe essere sottoscritto già la prossima settimana”.

Si resta a disposizione del gestore del servizio per eventuali precisazioni, repliche o aggiornamenti ufficiali.