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BANDA LARGA FOGGIANO Piano “Italia a 1 Giga”, la banda ultra larga che connette il foggiano

Il progetto, sviluppato da Open Fiber, è in fase di completamento e ha già portato alla copertura di 37 Comuni della provincia di Foggia

Piano “Italia a 1 Giga”, la banda ultra larga che connette il foggiano

Piano “Italia a 1 Giga”, la banda ultra larga che connette il foggiano - Fonte Immagine non riferita al testo: affaritaliani.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Economia // Foggia //

Nel Foggiano prosegue il percorso di digitalizzazione finanziato dal PNRR, con la realizzazione della rete a banda ultra larga prevista dal Piano “Italia a 1 Giga”.

Il progetto, sviluppato da Open Fiber, è in fase di completamento e ha già portato alla copertura di 37 Comuni della provincia di Foggia, con oltre 41mila civici raggiunti, pari a circa 58mila unità immobiliari, attraverso tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), che consente connessioni fino e oltre 1 Gigabit al secondo.

L’intervento rientra nel piano nazionale di digitalizzazione ed è finanziato fino al 70% tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le infrastrutture realizzate sono già operative e gli operatori partner, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno avviando la commercializzazione dei servizi. I cittadini possono verificare la copertura del proprio indirizzo attraverso il sito di Open Fiber e attivare le offerte disponibili.

La rete FTTH, basata sulla fibra ottica portata direttamente nelle abitazioni e negli edifici, viene indicata come la soluzione tecnologicamente più avanzata per garantire alte prestazioni e stabilità di connessione.

Valeria Carrozzo, referente Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber in Puglia, ha dichiarato:
“La nuova rete a banda ultra larga è ormai una realtà consolidata nella provincia di Foggia e negli altri territori della regione, già disponibile per diverse decine di migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura. Far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame. Un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza”.

Open Fiber, operatore wholesale only, non fornisce servizi direttamente ai clienti finali ma mette la propria infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori del mercato alle stesse condizioni, favorendo la concorrenza tra fornitori e l’accesso diffuso alla connettività ad alta velocità.

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