MANFREDONIA – Una mozione per chiedere il coinvolgimento diretto della cittadinanza sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo. È quella depositata dai consiglieri comunali di Forza Italia Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi, che porteranno la proposta all’attenzione del prossimo Consiglio comunale.

Al centro del documento vi è la richiesta di attivare un referendum consultivo, strumento previsto dallo Statuto comunale, affinché siano i cittadini a esprimersi su una questione definita dai firmatari «particolarmente delicata e di forte impatto per la comunità locale».

Nella mozione vengono richiamati gli articoli 37 e 38 dello Statuto comunale di Manfredonia, che disciplinano proprio la possibilità di indire consultazioni popolari su temi di interesse collettivo. I consiglieri evidenziano inoltre come il regolamento comunale consenta al Consiglio di sottoporre proposte e mozioni all’esame dell’aula.

Secondo quanto riportato nel testo, la richiesta nasce anche dopo il dibattito consiliare del 29 aprile scorso, durante il quale – sostengono gli esponenti azzurri – sarebbero emerse «reticenze» e una «carenza di chiarezza» da parte dell’amministrazione comunale sulla vicenda relativa alla struttura destinata all’accoglienza dei migranti.

Nel documento si fa riferimento alla “Casa della Carità”, immobile di proprietà della Curia arcivescovile situato nel territorio di Manfredonia, dove sarebbe stato recentemente costituito un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo.

«La nostra scelta costituisce conseguenza immediata e diretta della reticenza dimostrata, anche in aula, dal sindaco il 29 aprile e della carenza totale di chiarezza che continua ad aleggiare su tale questione», dichiarano i consiglieri firmatari.

Forza Italia sottolinea quindi la necessità di garantire «massimo rispetto e trasparenza incondizionata» alla cittadinanza, ribadendo come il referendum consultivo rappresenti, a loro giudizio, lo strumento più idoneo per favorire partecipazione e confronto pubblico su un tema ritenuto strategico per il territorio.

La mozione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale.