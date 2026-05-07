I consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi hanno depositato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale con l’obiettivo di promuovere una consultazione della cittadinanza sul tema dei richiedenti asilo.
Secondo quanto spiegato dai firmatari, la proposta nasce come risposta immediata alla presunta mancanza di chiarezza emersa nelle ultime settimane sulla questione.
Nel documento, i consiglieri fanno riferimento alla seduta del 29 aprile, durante la quale il sindaco avrebbe mostrato, a loro giudizio, un atteggiamento di reticenza sull’argomento anche nel corso del dibattito in aula.
«La nostra scelta costituisce conseguenza immediata e diretta della reticenza dimostrata, anche in aula, dal sindaco il 29 aprile e della carenza totale di chiarezza che continua ad aleggiare su tale questione», dichiarano i consiglieri.
Gli esponenti comunali sottolineano inoltre la necessità di garantire il massimo coinvolgimento della popolazione su un tema ritenuto particolarmente delicato per la comunità locale.
«La comunità, molto sensibile rispetto al tema, merita massimo rispetto e trasparenza incondizionata», aggiungono i firmatari della mozione.
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.