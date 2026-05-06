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Home // Cronaca // San Marco in Lamis, scontro sulla Statale 272: due feriti, marito e moglie

INCIDENTE GARGANO San Marco in Lamis, scontro sulla Statale 272: due feriti, marito e moglie

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio sono stati marito e moglie che viaggiavano a bordo di una delle due auto coinvolte. I coniugi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Illeso, invece, il conducente dell’altra vettura.

INCIDENTE 07.05. PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

Paura nel pomeriggio di oggi a San Marco in Lamis, dove un incidente stradale ha provocato il ferimento di due persone. Il sinistro si è verificato intorno alle 17 lungo la Statale 272, nei pressi dell’incrocio dell’ex Despar, nella zona alta del centro abitato.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme agli agenti della Polizia Locale che hanno gestito la viabilità, rallentata per diverso tempo.

Ad avere la peggio sono stati marito e moglie che viaggiavano a bordo di una delle due auto coinvolte. I coniugi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Illeso, invece, il conducente dell’altra vettura.

Violento l’impatto: una delle auto, dopo lo scontro, è finita contro un muro riportando ingenti danni. La forte collisione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti che, allarmati dal rumore e dalla vicinanza con le abitazioni, sono scesi in strada per verificare le condizioni degli occupanti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità dell’incidente.

Lo riporta foggiatoday.it

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