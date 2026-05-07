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COMUNE SAN SEVERO San Severo affida a un avvocato esterno il recupero dei crediti del Comune: incarico a legale. FOCUS

Palazzo Celestini punta a recuperare somme derivanti da sentenze favorevoli rimaste inesigibili

San Severo affida a un avvocato esterno il recupero dei crediti del Comune: incarico a legale. FOCUS

San Severo affida a un avvocato esterno il recupero dei crediti del Comune: incarico a legale. FOCUS

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Il Comune di San Severo prova a recuperare crediti accumulati negli anni e rimasti ancora insoluti nonostante sentenze favorevoli ottenute davanti alle autorità giudiziarie. Con la determinazione dirigenziale n. 998 del 7 maggio 2026, il Servizio Legale dell’Ente ha approvato lo schema di disciplinare per l’incarico professionale all’avvocato Gianpaolo Tancredi del Foro di Foggia, specializzato nelle procedure esecutive e nel recupero crediti.

Il provvedimento, firmato dal dirigente ad interim del Servizio Legale Giuseppe Longo, dà attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 28 aprile scorso, con cui l’amministrazione aveva espresso la volontà di affidare all’esterno le attività di recupero delle somme vantate dal Comune.

Alla base della decisione ci sono le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall’Avvocatura comunale nell’esecuzione forzosa delle sentenze favorevoli ottenute dall’Ente. Nel testo della determina si evidenzia infatti come il Comune abbia maturato numerosi crediti derivanti da pronunce giudiziali, ma abbia riscontrato ostacoli concreti nel recupero effettivo delle somme.

Tra le principali criticità segnalate figura la mancanza di strumenti informatici adeguati per verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei debitori, oltre all’elevato carico di lavoro che grava sull’Avvocatura comunale, già impegnata nella gestione del contenzioso tributario.

L’amministrazione sottolinea inoltre che il mancato recupero dei crediti potrebbe comportare conseguenze negative anche sotto il profilo della responsabilità erariale, determinando un danno economico per le casse comunali.

Per questa ragione il Comune ha deciso di affidarsi a un professionista esterno con esperienza specifica nelle espropriazioni creditizie e nei rapporti con gli istituti bancari. La scelta è ricaduta sull’avvocato Gianpaolo Tancredi del Foro di Foggia.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione riguarda le condizioni economiche dell’incarico. Nel provvedimento si specifica infatti che il professionista non percepirà compensi professionali diretti dal Comune di San Severo per le attività di recupero dei crediti. L’avvocato potrà ottenere esclusivamente il rimborso dei costi vivi sostenuti per le procedure esecutive, somme che dovranno comunque essere recuperate nei confronti delle parti esecutate.

La determina chiarisce inoltre che il legale dovrà agire come procuratore antistatario o distrattario ai sensi dell’articolo 93 del Codice di procedura civile. In sostanza, eventuali competenze legali riconosciute giudizialmente dovranno essere corrisposte direttamente al professionista dalle controparti debitrici e non dal Comune.

Tra gli obblighi previsti nello schema di disciplinare approvato dall’Ente vi è anche quello di indirizzare tutte le somme recuperate direttamente nelle casse comunali tramite il tesoriere dell’Ente, riconoscendo che i crediti e gli interessi maturati spettano esclusivamente al Comune di San Severo.

Nel testo del provvedimento si precisa inoltre che l’atto non comporta alcun impegno immediato di spesa per il bilancio comunale. Eventuali anticipazioni relative ai costi vivi delle procedure esecutive saranno infatti oggetto di successivi e separati atti amministrativi.

A cura di Giovanna Tambo.

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