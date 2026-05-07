San Severo punta sullo sport come strumento di aggregazione sociale, promozione territoriale e valorizzazione dei giovani. La Giunta comunale, con deliberazione approvata il 6 maggio 2026, ha infatti dato il via libera al sostegno istituzionale alla manifestazione agonistica nazionale e internazionale di kick boxing in programma nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2026.

L’evento, promosso dall’ASD Boxe Roveresca, porterà in città atleti, tecnici e appassionati provenienti da diverse realtà italiane ed estere, trasformando San Severo in un punto di riferimento per gli sport da combattimento. Il Comune ha deciso di concedere il patrocinio ufficiale, autorizzando anche l’utilizzo dello stemma cittadino sul materiale promozionale della manifestazione.

Non solo. L’Amministrazione comunale ha previsto l’utilizzo gratuito della struttura comunale “Io Gioco Legale – D.A. Ferrara”, che ospiterà sia le attività di allestimento sia lo svolgimento delle gare. A ciò si aggiunge un contributo economico pari a 1.300 euro destinato alla copertura parziale delle spese organizzative.

Nel provvedimento approvato dalla Giunta guidata dalla sindaca Lidya Colangelo viene evidenziato il valore sociale e sportivo dell’iniziativa. L’evento, si legge nell’atto amministrativo, rappresenta “un’importante occasione di crescita per la comunità sportiva locale”, favorendo la partecipazione giovanile e la diffusione dei valori positivi dello sport.

L’Amministrazione sottolinea inoltre come la manifestazione possa generare una significativa ricaduta economica e promozionale per il territorio, grazie alla presenza di visitatori provenienti da tutta Italia. La competizione sportiva contribuirà infatti ad aumentare la visibilità della città, con possibili effetti positivi anche per le attività commerciali e ricettive locali.

Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti legati alla sicurezza. Il contributo comunale servirà anche a sostenere il servizio di ambulanza con medico e soccorritori, previsto dalla normativa vigente per eventi di questo tipo. Restano invece a carico degli organizzatori tutte le altre spese relative alla sicurezza, alla vigilanza antincendio, ai servizi di pulizia, al piano safety e security, oltre agli eventuali adempimenti Siae ed Enpals.

La delibera chiarisce inoltre che il sostegno economico del Comune non costituisce una sponsorizzazione, ma rientra nelle attività istituzionali di promozione sociale, culturale e sportiva previste dal principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.

L’iniziativa si inserisce nelle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale 2024-2029, che individuano nello sport, nella partecipazione giovanile e nella valorizzazione delle energie associative del territorio alcuni degli assi strategici per la crescita della comunità

A cura di Giovanna Tambo.