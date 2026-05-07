SAN SEVERO – Un nuovo investimento sulla sicurezza urbana, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, prevenire episodi di criminalità e migliorare la capacità operativa delle forze dell’ordine locali. Il Comune di San Severo ha pubblicato il bando di gara relativo al progetto “San Severo Sicura 3”, iniziativa che prevede la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza attraverso l’ampliamento della rete di trasmissione dati, il potenziamento della sala operativa e l’installazione di dieci nuovi siti di sorveglianza distribuiti in diversi punti della città.

L’intervento rientra nelle misure nazionali dedicate alla sicurezza delle città ed è collegato al decreto del 27 dicembre 2024 che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti destinati ai Comuni per il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza urbana. Il progetto si inserisce inoltre nell’ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017, relativo alla sicurezza integrata e urbana.

Secondo quanto riportato nel bando pubblicato dall’Area VI del Comune di San Severo, l’importo complessivo posto a base di gara è pari a 167.574,59 euro oltre Iva. Di questa somma, 139.405,91 euro riguardano i lavori soggetti a ribasso, mentre 24.812,89 euro sono destinati ai costi della manodopera e 3.355,79 euro agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

La procedura di affidamento avverrà mediante gara aperta sulla piattaforma telematica “Traspare”, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

L’intervento punta a rafforzare il sistema di controllo del territorio cittadino attraverso tecnologie avanzate e strumenti di monitoraggio in grado di migliorare l’efficienza delle attività di prevenzione e investigazione. Nel progetto è prevista l’installazione di telecamere fisse di contesto e dispositivi OCR per la lettura automatica delle targhe, strumenti ormai considerati fondamentali nelle attività di controllo urbano e di contrasto ai fenomeni criminosi.

Il potenziamento della sala operativa consentirà inoltre una gestione più efficace dei flussi video e delle segnalazioni, favorendo un coordinamento più rapido tra Polizia locale e forze dell’ordine. L’amministrazione comunale punta così a consolidare un sistema di sicurezza urbana integrata capace di offrire maggiore tutela ai cittadini e alle attività economiche.

Negli ultimi anni il tema della videosorveglianza è diventato centrale nelle politiche di sicurezza dei Comuni italiani, soprattutto nei centri urbani di medie dimensioni che intendono rafforzare il presidio del territorio e prevenire atti vandalici, furti, episodi di microcriminalità e fenomeni di degrado urbano. L’accesso ai fondi ministeriali rappresenta quindi una leva importante per gli enti locali che, attraverso progetti mirati, possono dotarsi di infrastrutture tecnologiche moderne senza gravare in modo eccessivo sui bilanci comunali.

Con “San Severo Sicura 3” l’amministrazione cittadina prova dunque a compiere un ulteriore passo nella strategia di controllo e monitoraggio urbano, affidandosi a un progetto che coniuga innovazione tecnologica, sicurezza pubblica e gestione intelligente del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.