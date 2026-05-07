CAMPOBASSO — La Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per un uomo e sua moglie, accusati di maltrattamenti e sequestro di persona ai danni della sorella dell’imputato, una donna oggi 71enne, costretta a vivere per oltre vent’anni in condizioni di grave isolamento e degrado.

La vicenda, emersa nel settembre 2022 grazie all’intervento dei carabinieri di Castropignano dopo una segnalazione, aveva scosso profondamente l’opinione pubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata segregata all’interno dell’abitazione di famiglia a Casalciprano, in provincia di Campobasso, vivendo in una sorta di tugurio ricavato accanto a una legnaia.

Tutto sarebbe iniziato nel 1995, dopo la morte del marito della vittima. La donna aveva accettato l’ospitalità del fratello e della cognata, trasferendosi nella loro abitazione. I primi anni di convivenza si sarebbero svolti senza particolari problemi, ma col tempo la presenza della donna sarebbe diventata un peso per i familiari.

Secondo l’accusa, la 71enne venne progressivamente isolata e relegata in un piccolo ambiente privo di riscaldamento, accessibile soltanto attraverso una scala esterna a chiocciola. La porta della stanza veniva chiusa dall’esterno con un rudimentale sistema composto da uno spago fissato a un chiodo, impedendole di uscire autonomamente.

Per anni la donna avrebbe vissuto senza adeguata assistenza sanitaria e senza alcun rapporto sociale. Le rare uscite erano limitate a visite dalla parrucchiera, sempre sotto il controllo della cognata. Le sarebbe stato inoltre impedito di frequentare altre persone o perfino di recarsi sulla tomba del marito.

La Corte d’Appello ha dunque confermato le responsabilità dei due imputati, ribadendo il quadro accusatorio già emerso nel processo di primo grado. Una storia drammatica di isolamento e privazione che continua a suscitare indignazione e dolore. Lo riporta l’Ansa.