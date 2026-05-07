Edizione n° 6059

BALLON D'ESSAI

"CULTURA PATRIARCALE" // “Badante politica”: bufera a Manfredonia, solidarietà Cannerozzi a Innocenza Starace
7 Maggio 2026 - ore  09:48

CALEMBOUR

PARCO GARGANO // Piazzale abusivo nel Parco del Gargano, Vocale: “Sono stato io ad avvisare i carabinieri”
7 Maggio 2026 - ore  08:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Segregata in casa per oltre vent’anni: confermate in appello le condanne a fratello e cognata

ORRORE CAMPOBASSO Segregata in casa per oltre vent’anni: confermate in appello le condanne a fratello e cognata

La vicenda, emersa nel settembre 2022 grazie all’intervento dei carabinieri di Castropignano dopo una segnalazione, aveva scosso profondamente l’opinione pubblica

La Corte d'Appello - Corte di Appello di Campobasso

La Corte d'Appello - Corte di Appello di Campobasso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

CAMPOBASSO — La Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per un uomo e sua moglie, accusati di maltrattamenti e sequestro di persona ai danni della sorella dell’imputato, una donna oggi 71enne, costretta a vivere per oltre vent’anni in condizioni di grave isolamento e degrado.

La vicenda, emersa nel settembre 2022 grazie all’intervento dei carabinieri di Castropignano dopo una segnalazione, aveva scosso profondamente l’opinione pubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata segregata all’interno dell’abitazione di famiglia a Casalciprano, in provincia di Campobasso, vivendo in una sorta di tugurio ricavato accanto a una legnaia.

Tutto sarebbe iniziato nel 1995, dopo la morte del marito della vittima. La donna aveva accettato l’ospitalità del fratello e della cognata, trasferendosi nella loro abitazione. I primi anni di convivenza si sarebbero svolti senza particolari problemi, ma col tempo la presenza della donna sarebbe diventata un peso per i familiari.

Secondo l’accusa, la 71enne venne progressivamente isolata e relegata in un piccolo ambiente privo di riscaldamento, accessibile soltanto attraverso una scala esterna a chiocciola. La porta della stanza veniva chiusa dall’esterno con un rudimentale sistema composto da uno spago fissato a un chiodo, impedendole di uscire autonomamente.

Per anni la donna avrebbe vissuto senza adeguata assistenza sanitaria e senza alcun rapporto sociale. Le rare uscite erano limitate a visite dalla parrucchiera, sempre sotto il controllo della cognata. Le sarebbe stato inoltre impedito di frequentare altre persone o perfino di recarsi sulla tomba del marito.

La Corte d’Appello ha dunque confermato le responsabilità dei due imputati, ribadendo il quadro accusatorio già emerso nel processo di primo grado. Una storia drammatica di isolamento e privazione che continua a suscitare indignazione e dolore. Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO