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EPISCOPO SICUREZZA Sicurezza a Foggia, Comitato in Prefettura. Episcopo e De Santis: “Piena convergenza istituzionale sulla necessità di un cambio di passo”

Il territorio della Capitanata necessita di un rafforzamento strutturale delle azioni dello Stato su prevenzione, controllo e attività investigative

Sicurezza a Foggia, Comitato in Prefettura. Episcopo e De Santis: “Piena convergenza istituzionale sulla necessità di un cambio di passo”

Maria Aida Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Si è riunito in Prefettura a Foggia il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, incontro periodico alla presenza del prefetto Paolo Giovanni Grieco, della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessore alla Legalità e Sicurezza Giulio De Santis, del procuratore capo Enrico Infante, dell’Amministrazione provinciale e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Dal confronto è emersa una posizione condivisa: il territorio della Capitanata necessita di un rafforzamento strutturale delle azioni dello Stato su prevenzione, controllo e attività investigative, per fronteggiare una situazione giudicata complessa e in evoluzione.

L’Amministrazione comunale ha ribadito le richieste già avanzate nei mesi scorsi, trovando convergenza anche da parte dell’autorità giudiziaria. Tra le priorità indicate figurano il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, il rafforzamento dei nuclei investigativi con personale qualificato, il potenziamento degli uffici giudiziari per garantire maggiore efficienza e continuità dell’azione penale, una presenza più capillare sul territorio e il rafforzamento delle strutture della Questura, anche in relazione ai flussi migratori.

Nel corso della riunione sono stati richiamati anche interventi straordinari già attuati in altri contesti, che hanno prodotto un miglioramento significativo dell’azione di contrasto alla criminalità, rafforzando la convinzione della necessità di un’attenzione analoga per la provincia di Foggia.

Tra le richieste avanzate dal Comune figura anche la realizzazione della quarta caserma dei Carabinieri, per la quale risultano già stanziate risorse economiche.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della videosorveglianza, considerata uno strumento strategico per il supporto alle indagini e alla prevenzione. È stata condivisa la necessità di ampliare e potenziare il sistema esistente, per renderlo più efficace e capillare.

L’Amministrazione comunale ha inoltre proposto l’attivazione di un tavolo con la Procura minorile per affrontare il fenomeno delle baby gang e della devianza giovanile, ritenuto in crescita e da affrontare con un approccio integrato tra prevenzione, scuola e istituzioni.

“Oggi è stata confermata una piena convergenza istituzionale sulla necessità di un cambio di passo — dichiarano la sindaca Episcopo e l’assessore De Santis. — La città e l’intera provincia di Foggia hanno bisogno di un’attenzione straordinaria e immediata. Non si tratta più di affrontare singole emergenze, ma di costruire una risposta strutturale. A seguito della visita del Ministro dell’Interno Piantedosi dello scorso novembre, attendiamo fiduciosi interventi concreti e tangibili”.

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