È stato presentato un esposto-denuncia ai sensi dell’art. 333 c.p.p. relativo alle condizioni della Strada Provinciale 76 nel tratto Borgo Tavernola–Manfredonia, segnalata come fortemente degradata e potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità.

L’iniziativa porta la firma del consigliere comunale di Manfredonia Giuseppe Marasco, che ha indirizzato la segnalazione al Sindaco di Manfredonia, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Procura della Repubblica di Foggia, oltre che agli organi di polizia e ad ANAS.

Secondo quanto riportato nell’atto, nel corso di un sopralluogo effettuato il 6 maggio 2026, sarebbero stati rilevati “gravi dissesti del manto stradale, voragini, buche profonde e avvallamenti”, tali da costringere gli automobilisti a procedere a velocità molto ridotte e a manovre di emergenza per evitare incidenti.

L’arteria, viene sottolineato, riveste un ruolo strategico per i collegamenti tra Manfredonia, le borgate, le aziende agricole e i flussi turistici del Gargano, con rischi che coinvolgono anche mezzi di soccorso e trasporto pubblico.

Nel documento si richiama l’obbligo di manutenzione previsto dal Codice della Strada a carico degli enti proprietari e si evidenzia la possibile rilevanza penale dell’omessa manutenzione in relazione a diverse fattispecie del codice penale, tra cui rifiuto di atti d’ufficio e omissione di soccorso.

Marasco chiede interventi urgenti articolati in più fasi, tra cui messa in sicurezza immediata, segnaletica di pericolo, rifacimento del manto stradale entro 60 giorni e verifica delle eventuali responsabilità amministrative e contabili per mancata manutenzione.

Tra le richieste avanzate figura anche l’attivazione di poteri sostitutivi da parte della Prefettura in caso di inerzia dell’ente competente, oltre a verifiche sull’impiego dei fondi destinati alla viabilità provinciale e ispezioni tecniche da parte del Ministero.

Il consigliere ha inoltre dichiarato di aver documentato lo stato dei luoghi con materiale fotografico e video, allegato all’esposto, e di riservarsi azioni legali per eventuali danni subiti o futuri.

Nell’atto si chiede infine di essere informati in caso di eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.