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Home // Manfredonia // Sport e periferie 2025, San Giovanni Rotondo accelera sul nuovo palazzetto. Le somme

SAN GIOVANNI ROTONDO PALAZZETTO Sport e periferie 2025, San Giovanni Rotondo accelera sul nuovo palazzetto. Le somme

Dalla candidatura al finanziamento fino alla nomina della commissione: ecco tutte le tappe del progetto destinato a cambiare il volto dello sport cittadino

Sport e periferie 2025, San Giovanni Rotondo accelera sul nuovo palazzetto

San Giovanni Rotondo - ph Wikipedia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Il nuovo Palazzetto dello Sport di San Giovanni Rotondo entra ufficialmente nella fase tecnica e amministrativa più delicata. Dopo l’ottenimento del finanziamento nazionale e l’avvio della procedura di gara, il Comune ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori dell’intervento.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 589 del 6 maggio 2026, firmata dal dirigente dell’Area III, ingegner Pietro Vocale. L’atto rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla costruzione della nuova struttura sportiva finanziata attraverso il bando “Sport e Periferie 2025”.

Il progetto nasce nell’ambito della linea B dell’avviso pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, dedicato ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. L’iniziativa punta alla realizzazione di nuovi palazzetti dello sport come luoghi di aggregazione e inclusione sociale.

A cura di Michele Solatia.

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