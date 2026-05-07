Tremiti, nodo giurisdizione. d’Anelli: “La loro naturale casa è il Gargano”

“Le Isole Tremiti devono tornare nel naturale perimetro amministrativo e funzionale del Gargano e della Puglia”. È la posizione espressa da Carmine d’Anelli, sindaco di Rodi Garganico e presidente pro tempore dell’associazione dei Comuni “Città Gargano”, che interviene sulla gestione dell’arcipelago sostenendo l’iniziativa parlamentare della senatrice Anna Maria Fallucchi e le sue interrogazioni su sanità e servizi alle isole.

Al centro del dibattito c’è la richiesta di un riassetto amministrativo e funzionale delle Tremiti, insieme al potenziamento dei servizi essenziali, in particolare quelli legati all’emergenza sanitaria. D’Anelli, in una interlocuzione con la senatrice, sottolinea come la questione non riguardi solo l’assetto istituzionale, ma anche il diritto alla salute e l’efficienza dei soccorsi.

“La questione delle Tremiti non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio che riguarda diritti fondamentali, a partire da quello alla salute. Continuità territoriale significa anche garantire servizi efficienti e tempestivi ai cittadini”, afferma d’Anelli, richiamando la necessità di un sistema più coerente con la geografia reale del territorio.

Le criticità, secondo quanto evidenziato, riguardano anche l’emergenza sanitaria nei territori del Gargano e dei Monti Dauni, già oggetto di precedenti atti parlamentari che sollecitavano il potenziamento delle elisuperfici e un servizio di elisoccorso attivo 24 ore su 24.

Uno dei punti centrali riguarda proprio l’attuale assetto amministrativo delle Tremiti, che dipendono dalla giurisdizione marittima di Termoli nonostante una distanza maggiore rispetto al Gargano. Una condizione che, secondo i promotori della proposta, avrebbe ricadute dirette sulla rapidità dei soccorsi e sull’efficienza dei servizi.

“Non possiamo ignorare che la gestione delle emergenze richiede un coordinamento stretto con il territorio più vicino. Oggi questo è indebolito da un assetto che non rispecchia la realtà”, aggiunge d’Anelli, evidenziando anche il tema dei costi del sistema attuale e della necessità di una gestione più razionale delle risorse pubbliche.

A rafforzare il legame con il Gargano viene citato anche il sistema scolastico: le Tremiti fanno riferimento all’istituto comprensivo di Rodi Garganico, elemento considerato indicativo di una continuità già esistente sul piano dei servizi.

La conclusione del sindaco è netta: “Il Gargano è la casa naturale delle Tremiti ed è lì che deve tornare la loro gestione”, afferma, rilanciando la proposta di un riordino amministrativo dell’arcipelago.

Lo riporta foggiatoday.it.