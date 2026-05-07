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SAN FRANCESCO TRINITAPOLI Trinitapoli: il 9 maggio la città celebra l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi

Un evento culturale in programma sabato 9 maggio alle ore 19.00 presso il Salone della Parrocchia Immacolata dei Padri Cappuccini

Trinitapoli: il 9 maggio la città celebra l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi

Trinitapoli: il 9 maggio la città celebra l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
BAT // Cronaca //

Trinitapoli si prepara a celebrare l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi con un evento culturale in programma sabato 9 maggio alle ore 19.00 presso il Salone della Parrocchia Immacolata dei Padri Cappuccini.

L’iniziativa, promossa dal Comitato “Storia e Memoria” e patrocinata dal Comune di Trinitapoli, è curata dal Comitato “Storia e Cultura” rappresentato da Rosario Manna e dal dott. Giuseppe Di Pillo, figlio dello scultore Antonio Di Pillo.

Il momento centrale della serata sarà la relazione dal titolo “San Francesco visto da Giotto, Caravaggio e Di Pillo: dialogo tra il Trecento, il Seicento e il Novecento”, affidata al critico d’arte Franco Leone, insignito da Papa Francesco del Premio Internazionale Assisi per la Pace.

Dopo i saluti istituzionali dell’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie mons. Leonardo D’Ascenzo, del sindaco Francesco Di Feo e dell’amministratore parrocchiale fra Diomede Stano, il presidente del Comitato “Storia e Memoria” Rosario Manna introdurrà gli interventi della presidente della Pro Loco Maria Grazia Miccoli, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone” Roberta Lionetti e della presidente dell’AMMI Raffaella Porreca.

La manifestazione sarà arricchita da intermezzi musicali eseguiti dalla “Schola Cantorum” della Parrocchia Immacolata e dall’Orchestra del percorso musicale della scuola media di Trinitapoli.

L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla figura di San Francesco d’Assisi, attraverso un percorso che intreccia arte, storia e memoria, mettendo in dialogo epoche e linguaggi culturali differenti.

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