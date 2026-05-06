Tutto tra i fedeli del Santo di Pietrelcina: è morto il confessore di padre Pio

Padre Michele Monopoli, nel 2008, si era battuto contro la riesumazione e la traslazione della salma di padre Pio, al fianco dell’avv. Francesco Traversi e di Giuseppe Saldutto, presidente e vicepresidente dell’Associazione Pro Padre Pio “L’Uomo della Sofferenza” di Torino.

Il necrologio di Giuseppe Saldutto racconta: “Nel giorno successivo al 70° anniversario della nascita della Casa Sollievo della Sofferenza, dopo una bellissima giornata trascorsa seguendo di persona la grande rievocazione storica del 1956, arriva stamani la triste notizia da Ascoli Piceno: il più grande amico della nostra Associazione, padre Michele Monopoli, non è più tra noi, ma in cielo con padre Pio. Da oggi veglierà su di noi in questa valle di lacrime; perciò dobbiamo avere la gioia nel cuore.

Padre Michele ha avuto l’onore di confessare padre Pio. Era un confratello del Santo, considerato una persona di fiducia più di tutti gli altri confratelli. Gli tagliava anche i capelli. Conservava alcune reliquie di padre Pio che ci mostrò all’epoca: un pezzo dell’olmo di Pietrelcina, una tabacchiera per il tabacco da naso utilizzata da padre Pio e anche un’ingessatura da lui usata, con la firma di padre Pio sopra l’arnese medico per le fratture.

Nel 2008 ci fu una forte frequentazione con me e con l’avvocato Francesco Traversi. Faceva parte della nostra Associazione e partecipò attivamente a tutte le iniziative culturali di dissenso rispetto a quanto stava per accadere nell’antica cripta di padre Pio.

Padre Michele Monopoli abitava a Cerignola, dove ha vissuto fino a pochi anni fa. Ricordo la sua attività nella sala stampa dell’Albergo Cicolella di Foggia, i convegni a Bovino, a Cerignola, al Santuario dell’Incoronata… Quante gioie, ma anche quanti dolori abbiamo condiviso e vissuto in quel momento in cui si apriva la tomba di padre Pio. Quello fu, per noi dell’Associazione Pro Padre Pio, davvero un momento molto triste.

A tutti i suoi parenti, e a padre Nicola Monopoli, suo nipote, che oggi vive nel Santuario di padre Pio, l’Associazione porge sentite condoglianze.

Il suo ricordo rimarrà per sempre nella nostra vita, fino alla nostra morte. Amen”.

Descrizione fotografia allegata: Durante un convegno religioso dedicato a padre Pio da Pietrelcina, in una chiesa di Cerignola, padre Michele Monopoli viene abbracciato da Giuseppe Saldutto, insieme al noto cantautore Giuseppe Cionfoli e a tanti altri amici di padre Michele Monopoli di Cerignola.