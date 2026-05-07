Vieste si prepara ad accogliere la mostra “Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo”, in programma dal 23 maggio al 27 settembre 2026, con l’esposizione di circa cinquanta opere tra oli, acquerelli e disegni di uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Novecento.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vieste in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma, da cui provengono tutte le opere. La cura scientifica è affidata a Lorenzo Canova, docente di storia dell’arte contemporanea all’Università del Molise, mentre la direzione artistica è di Giuseppe Benvenuto.

Il percorso espositivo si concentra sugli ultimi decenni della produzione di de Chirico, mettendo al centro il suo rapporto con il Mediterraneo, inteso come spazio reale e simbolico, luogo di origine e insieme dimensione culturale e mitica della tradizione artistica europea.

A sottolineare il valore del progetto è il professor Fabio Benzi, presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, che dichiara:

“Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo offre al pubblico l’opportunità di rileggere una fase fondamentale della produzione dell’artista, in cui il Mediterraneo diventa luogo della memoria, della cultura classica e dell’immaginazione. Questo progetto mette in dialogo l’opera di de Chirico con un territorio che ne riflette profondamente l’orizzonte simbolico. La Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, che contribuisce alla diffusione di una conoscenza rigorosa e articolata del pensiero e della poetica del Maestro della Metafisica, è lieta di presentare al pubblico un percorso capace di restituire l’attualità e la complessità di un’opera che continua a interrogare la storia dell’arte e la sensibilità contemporanea”.

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali. Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti afferma:

“Ospitare una mostra dedicata a Giorgio de Chirico al Museo civico di Vieste è un traguardo culturale di grande significato per la nostra città. Vieste merita appuntamenti di questo livello, capaci di coniugare l’eccellenza artistica con il nostro paesaggio mediterraneo e di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’Europa. Siamo orgogliosi di offrire alla comunità e ai turisti un’esperienza che va ben oltre la stagione estiva, perché la cultura è il primo motore di sviluppo per un territorio come il nostro”.

Il consigliere comunale con delega alla Cultura Alessandro Del Zompo aggiunge:

“De Chirico e il Mediterraneo: un binomio che parla direttamente a Vieste e al Gargano. Questa mostra è un’occasione per mettere in dialogo la grande pittura del Novecento con la nostra identità di luogo di confine tra terra e mare, tra storia e mito”.

Per la Regione Puglia interviene l’assessora al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace, che sottolinea:

“Questa mostra rappresenta esattamente il tipo di turismo culturale che la Regione Puglia ha il piacere di ammirare: un’offerta di qualità, capace di allungare la stagione e di valorizzare i luoghi oltre i mesi estivi. Vieste, con il suo paesaggio e il suo patrimonio storico, è la cornice ideale per un progetto dedicato a de Chirico, artista che del Mediterraneo ha fatto il cuore della propria visione”.

La mostra è dedicata alla memoria della storica dell’arte Jole de Sanna, che con il suo lavoro ha contribuito a valorizzare il legame tra de Chirico e il Mediterraneo come spazio della memoria e dell’immaginazione.

Il percorso espositivo si articola in tre sezioni: Il mare della pittura, dedicata al dialogo con la tradizione artistica europea; Il mare della mente, incentrata sulla stagione neometafisica e sulle immagini simboliche e sospese; e La Salita al Calvario: Giorgio de Chirico e Padre Pio, che esplora la dimensione spirituale dell’artista attraverso disegni e materiali preparatori.

La mostra si conclude con una riflessione sul Mediterraneo come orizzonte naturale e simbolico della pittura di de Chirico, in dialogo diretto con il territorio garganico e la sua dimensione storica e spirituale.

Orari di apertura: maggio, giugno e settembre dal martedì alla domenica 18:00-22:00; luglio e agosto 18:30-23:30. Chiuso il lunedì. Biglietti intero 10 euro, ridotto 7 euro, ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni, persone con disabilità e accompagnatore, guide turistiche e giornalisti. Biglietti disponibili in loco e online su Ciaotickets.

Lo riporta foggiatoday.it.