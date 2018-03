Foggia, commercio fittizio di spazi pubblicitari: frode per 30,5 milioni

Di:

Foggia – I finanzieri di Foggia hanno scoperto che tre aziende del capoluogo dauno, tutte facenti capo alla stessa persona, hanno complessivamente frodato l’erario di oltre 30.500.000 euro.In particolare, le aziende, tramite un “vorticoso ma fittizio commercio di spazi pubblicitari”, hanno contabilizzato costi non deducibili per oltre 13,5 milioni di euro; evaso Iva per circa 3,5 milioni di euro; evaso l’Irap (imposta sulle attività produttive di pertinenza della Regione Puglia) per circa 13,5 milioni di euro.L’evasione fiscale è stata realizzata negli anni dal 2005 al 2010, tramite l’uso di migliaia di fatture false. Fatture false che, registrati i relativi importi in contabilità, servivano a “gonfiare” i costi delle aziende a discapito dei ricavi e quindi a consentire di versare imposte nettamente inferiori al dovuto. Per scoprire e quantificare la frode, i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Foggia hanno ricostruito integralmente tutti i rapporti commerciali intercorsi dalle tre società. Una persona, il legale rappresentante delle 3 aziende all’epoca dei fatti, è stata denunciata dai finaznieri per reati fiscali.– Con quest’ultimo intervento, l’entità delle frodi fiscali scoperte dalla Guardia di Finanza di Foggia dall’inizio dell’anno è giunta a 342milioni di euro. Nel dettaglio, i finanzieri hanno contestato ai contribuenti infedeli della Provincia di Foggia: elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 49 milioni di euro; elementi negativi di reddito non deducibili per oltre 101 milioni di euro; evasione dell’Iva per circa 42 milioni di euro; evasione dell’Irap per circa 150 milioni di euro.Redazione Stato, riproduzione riservata