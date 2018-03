Stazione di Foggia (st@) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Potenza, 1 giugno 2015 – PROSEGUONO i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Potenza – Foggia avviati lo scorso autunno. Da mercoledì 3 giugno a sabato 25 luglio, in accordo con la Regione Basilicata, saranno operative alcune modifiche al programma di circolazione dei treni. Nel dettaglio, saranno sostituiti con autobus per l’intero percorso i treni R 3546 Potenza (p. 21.05) – Foggia (a. 23.11) e R 3537 Foggia (p. 17.06) – Potenza (a. 19.03). L’investimento e il programma di interventi. Rete Ferroviaria Italiana lo scorso anno ha avviato una serie di interventi di potenziamento per l’elettrificazione dell’intera linea, il miglioramento del tracciato e l’eliminazione di alcuni passaggi a livello. L’investimento complessivo è di 200 milioni di euro (fondi FAS), messi a disposizione dalla Regione Basilicata in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Il programma di interventi prevede la costruzione di quattro sottopassi nelle stazioni Castel Lagopesole, Melfi, Rionero e Ascoli Satriano, la realizzazione di rampe di accesso ai sottopassi, percorsi tattili per non vedenti e marciapiedi alti per agevolare l’accesso ai treni e l’installazione di un nuovo sistema di informazione ai viaggiatori nelle stazioni con tecnologie di ultima generazione. I benefici. A lavori conclusi diminuiranno i tempi di viaggio di circa 25 minuti tra Potenza e Foggia e migliorerà la regolarità e la puntualità del traffico ferroviario. Informazioni di dettaglio sono disponibili anche nelle stazioni, nelle biglietterie e negli uffici assistenza. Linea Potenza – Foggia: interventi di potenziamento infrastrutturale ultima modifica: da

