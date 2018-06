Abolizione bollo auto: quale tassa si pagherà?

Di:

Oltre alla legge, anche il bollo auto è uguale per tutti. O, per meglio dire, lo sarà. Almeno nell’Unione europea, dove, dal 2026, è previsto che in tutti i Paesi dell’Ue sia in vigore la stessa tassa automobilistica, se la proposta in corso di discussione al Parlamento di Strasburgo vedrà finalmente la luce. Il che equivale all’abolizione del bollo auto così come lo conosciamo.

Insieme al bollo europeo arriverà anche il Telepass unico, cioè un solo dispositivo per superare i caselli valido in tutti gli Stati membri. Quindi, dopo l’abolizione del bollo auto, quale tassa si pagherà? E come funzionerà il Telepass uguale in tutta l’Ue? Ci saranno dei vantaggi per gli automobilisti? Vediamo.

fonte www.laleggepertutti.it