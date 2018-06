Basket – Final four per la serie A2

Di:

San Severo. Sabato e Domenica si giocano a Montecatini in Toscana le finale four del campionato di serie B di basket. In campo scenderanno le quattro squadre che hanno vinto i rispettivi gruppi play off, vale a dire Piacenza e Cassino che si affronteranno nella prima semifinale e Cento e Cestistica Allianz San Severo che scenderanno in campo nella seconda semifinale. Le due squadre vincenti conquisteranno la promozione in serie A2, le due perdenti giocheranno domenica tra loro per la terza promozione prevista.

“Siamo al momento decisivo della stagione – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – in cui si raccolgono i sacrifici di un intero anno sportivo. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale desidero porgere il più caloroso in bocca a tutta la grande famiglia della Cestistica San Severo, al suo appassionato e competente presidente Amerigo Ciavarella, che con le sue capacità imprenditoriali ha saputo creare una società – modello sana, competitiva ed in grado di affrontare ogni situazione con volontà, energia e capacità manageriali sportive, allo staff tecnico, pilotato dal coach Giorgio Salvemini, l’uomo delle finali, il tecnico chiamato per portarci sino in fondo alla stagione e che ha raggiunto l’obiettivo mantenendo fede alle attese, alla squadra, che ha disputato un campionato fantastico, stabilendo il record consecutivo di vittorie, chiudendo con larghissimo anticipo al primo posto la stagione regolare e poi abbattendo tutti gli ostacoli nei play off, sino a dominare il fortissimo Palestrina in sole tre partite. E per finire il nostro pubblico, i nostri meravigliosi tifosi, da sempre, da quasi mezzo secolo sono il nostro sesto uomo in campo. Chiedo a tutti coloro, e saranno centinaia e centinaia, che si recheranno a Montecatini, di sostenere con un tifo caldo, ma corretto i nostri neri, di aiutare, anzi di spingere con il proprio sostegno, il proprio entusiasmo, l’enorme amore, i nostri ragazzi verso la vittoria e la promozione in serie A2.

Il nostro pubblico e il nostro palasport comunale dedicato a Borsellino e Falcone sono già da serie superiore, ora tocca alla nostra amata Cestistica San Severo, la squadra per cui hanno tifato i nostri nonni ed i nostri genitori e che sarà seguita anche dai nostri figli salire di categoria! Torniamo da Montecatini – conclude il Sindaco Miglio – con la serie A2 in tasca, era un sogno lo scorso agosto che oggi deve trasformarsi in realtà! In bocca al lupo presidente, in bocca al lupo coach, in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo a tutti i nostri tifosi! FORZA NERI!”.