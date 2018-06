Cittadinanza Onoraria a Tano Grasso, Presidente FAI

A destra il presidente onorario della FAI, Tano Grassi (ph: MAIZZI)

Vieste. Si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 8 giugno alle ore 11,30, nella Sala Normanna del Castello Svevo di Vieste, la seduta del Consiglio comunale riunito in sessione straordinaria per il conferimento della cittadinanza onoraria a Tano Grasso, 59 anni, nativo di Capo D’Orlando, in provincia di Messina, Presidente della Federazione delle Associazioni antiracket ed antiusura italiane. Nell’occasione sarà presente il Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, e numerose autorità tra le quali alti esponenti della magistratura, delle Forze dell’Ordine e della società civile. L’attribuzione della cittadinanza onoraria a Tano Grasso giunge quale riconoscimento dell’ impegno personale, politico ed istituzionale spintosi dalla fondazione della prima associazione antiracket nella natia Capo d’Orlando, poi profuso in numerosissime iniziative fino alla rappresentanza parlamentare ed ora alla Presidenza della Fai, quale testimonianza di una vita prestata al contrasto del racket delle estorsioni e del prestito ad usura di stampo mafioso. La storia recente e la preziosa conoscenza di tali fenomeni è custodita anche in un ampia pubblicistica patrocinata da una sua collana editoriale, patrimonio inestimabile per le strategie di studio e contrasto della malavita mafiosa. Per la città di Vieste, Tano Grasso ha costituito un prezioso punto di riferimento per la nascita della locale associazione antiracket Vieste alla quale ha assicurato un notevole contributo di esperienza e di condivisione, risaltato tra l’altro nella partecipazione alle udienze dibattimentali dei processi alla mafia garganica. Si è anche reso promotore ed animatore di iniziative per le quali ha coinvolto l’attenzione di spiccate personalità del mondo politico, della magistratura e della società civile, tutte improntate affinché la tensione nel contrasto ai fenomeni mafiosi si mantenesse sempre all’altezza del pericolo e costituisse un valido supporto agli importanti risultati conseguiti nei mesi scorsi dalle Forze dell’Ordine e dalla magistratura, nonché nell’attesa di loro ulteriori decisivi sviluppi. Redazione StatoQuotidiano.it Cittadinanza Onoraria a Tano Grasso, Presidente FAI ultima modifica: da

