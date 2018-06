De Leonardis “Galleria Mattinata, bene ripensamento Anas”

Di:

“Finalmente l’Anas ha recepito le preoccupazioni delle comunità interessate e di tutti quanti noi, e deciso di modificare l’inaccettabile cronoprogramma iniziale e gli orari di chiusura della galleria ‘Monte Saraceno’ di Mattinata per lavori di manutenzione straordinaria. Possiamo così tirare un sospiro di sollievo per l’apertura completa giorno e notte nel mese di agosto, ed essere moderatamente soddisfatti per i cambiamenti apportati nei mesi di giugno, luglio e settembre, in modo da non compromettere la stagione estiva, e ridurre al minimo i disagi e i rischi per i cittadini.

Rimangono ancora perplessità per la programmazione e gestione complessiva dell’intervento, pur riconoscendone la necessità e priorità: ma la mozione approvata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio regionale, e tutte le precedenti iniziative che mi hanno visto responsabilmente impegnato in difesa del nostro territorio, insieme ad altri rappresentanti istituzionali di ogni colore politico, hanno prodotto un risultato concreto ed importante”.

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.