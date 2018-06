De Leonardis: “Sangalli Manfredonia, da valutare l’offerta del fondo Elliot”

Di:

“Senza voler in alcun modo interferire o condizionare l’operato del tribunale fallimentare di Treviso, mi permetto di far notare che l’offerta del Fondo americano Elliot per l’acquisto della Sangalli Vetro di Manfredonia, sia a livello economico che occupazionale (verrebbe infatti garantita la riassunzione delle 140 unità alla scadenza della cassa integrazione, e delle altre 60 unità lavorative in forza allo stabilimento), e l’impegno di riportare l’impianto alla piena produttività entro il 2019, rappresentano una novità sostanziale rispetto all’offerta del gruppo turco Sisecam, dall’impatto straordinariamente importante per il territorio. E’ tale da non essere ignorata, quindi, e merita di essere valutata con attenzione, bloccando o rallentando l’iter di assegnazione – in dirittura d’arrivo – e verificando la reale sussistenza di questa possibile, nuova opzione, alla luce dell’impatto sui lavoratori e le loro famiglie, sulla comunità interessata e sull’economia pugliese. Per arrivare alla scelta e soluzione migliore”.

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.