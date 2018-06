Manfredonia. Cittadino “Nuova vita per il canalone: grazie a Salvatore Zingariello”

Di:

Manfredonia, 07 giugno 2018. ”FINALMENTE: nuova vita per il canalone situato nei pressi dell’ospedale e dell’istituto Toniolo a Manfredonia. Via l’erbacce, i rifiuti, la tanta immondizia presente finora. Bonificata l’area, eliminata la presenza di animali morti”.

Lo scrive a StatoQuotidiano il signor Giuseppe Del Muscio, che allega alla sua missiva una serie di immagini che testimoniano lo stato precedente e attuale del canalone, ora “totalmente ripulito” grazie ad un intervento predisposto dal Comune di Manfredonia.

“Voglio ringraziare Salvatore Zingariello, tanto per il suo impegno in qualità di pubblico amministratore, quanto per l’abnegazione avuta come cittadino che ha cura e rispetto per la sua comunità e i suoi residenti. Ho contattato Zingariello e in pochi giorni, dopo la disponibilità dell’impresa addetta ai lavori, ha predisposto e attivato la pulizia dell’area. Ci auguriamo che tutti possano ora rispettare lo stato di pulizia presente in questa zona. Il verde è di tutti e dobbiamo amarlo e rispettarlo in modo collegiale”.

fotogallery: prima e dopo l’intervento di pulizia



Redazione StatoQuotidiano.it