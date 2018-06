inaugurazione associazione giovanile artigiani e piccoli imprenditori

Di:



Manfredonia, 07 giugno 2018. La neonata “Associazione giovanile artigiani e piccoli imprenditori” di Manfredonia si presenta ufficialmente alla città. *Venerdì 8 giugno alle ore 18.30 presso il “LUC – Peppino Impastato” (Lungomare Sauro, 37 – ex Mercato Ittico),* con l’inaugurazione della sede operativa (ubicata

all’interno del “LUC”) prende il via l’attività di questa nuova realtà che intende tutelare i diritti degli artigiani, valorizzare il loro operato e fornire risposte alle loro esigenze per poter dare, conseguentemente, al territorio maggiori occasioni economiche ed occupazionali. Ad illustrare gli obiettivi costitutivi dell’associazione ed il programma di attività e progetti, saranno il *Presidente Michele D’Isita ed il Vicepresidente Benedetto Mangano. L’ingresso all’evento è aperto alla cittadinanza. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, presentazione “Associazione giovanile artigiani e piccoli imprenditori” ultima modifica: da

