PORTO MANFREDONIA, NOTTE

Di:



Manfredonia, 07 giugno 2018. E’ rientrato nel porto di Manfredonia il motopeschereccio “Ezio”, iscritto nel compartimento marittimo di Termoli, con armatore ed equipaggio originari di Manfredonia, fermato nel pomeriggio del 29 maggio scorso a 13 miglia circa dalle coste croate, con un’avaria al motore. Il motopeschereccio è rientrato verso le ore 5 di stamani. L’unità navale è stata seguita tutta la notte, monitorata dalla centrale operativa della Guardia Costiera – Capitaneria di Manfredonia. Prevista un’inchiesta delle autorità preposte per comprendere le cause alla base del fermo. Da raccolta dati, 3 le persone a bordo dell’unità, rimorchiati il giorno del fermo – con una nave militare croata – al porto di Vis, per i relativi accertamenti. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, rientrato il motopescherecchio fermato nelle acque croate ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.