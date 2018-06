Tavaglione “Il lavoro degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti”

Di:

Peschici. Un comizio d’altri tempi, ieri sera a Peschici, con la piazza affollata e calorosamente stretta intorno al “suo” sindaco e tutti i candidati consiglieri. Francesco Tavaglione è soddisfatto della campagna elettorale, dello slancio e la passione dimostrata dai componenti la sua squadra e dalla risposta dei

cittadini peschiciani. “Il lavoro svolto nei cinque anni al governo del paese sono sotto gli occhi di tutti, solo chi mente sapendo di farlo in maniera spudorata, mette in dubbio l’operato dell’Amministrazione Tavaglione. Lo abbiamo spiegato nei comizi e lo abbiamo scritto in un depliant illustrativo. La gente ha gradito e la

presenza ai nostri comizi ne è la prova assoluta di un’appartenenza e condivisione al lavoro svolto”.

Il commento del sindaco uscente è quasi commosso, specialmente quando parla del suo popolo, di quella gente che ha contribuito al successo del paese

ridando credibilità e immagine positiva a tutta la comunità. “Voglio ringraziare anche i miei avversari, che con le loro sterili e poco credibili tesi politiche, hanno di fatto agevolato il mio cammino elettorale. Niente è più fragile di un castello di sabbia e le loro parole al vento lo hanno dimostrato ampiamente. I fatti sono “carta canta” e sono tangibili tutte le opere realizzate in questi anni. Nemmeno con una benda agli occhi e impossibile prenderne visione”.

(Nota stampa)