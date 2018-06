Ufficiale. Rifiuti dal Lazio a Bari e Foggia

Di:

Saranno gli impianti di trattamento meccanico biologico di Bari e Foggia, entrambi gestiti da Amiu Puglia spa, ad accogliere i rifiuti prodotti dal comune di Roma. La decisione definitiva viene resa nota da Ager Puglia che ha ultimato le verifiche tecniche. La disposizione, scrive l’Ager, adottata sulla base della delibera della giunta pugliese, e, in via del tutto eccezionale, come misura di solidarietà istituzionale nei confronti della Regione Lazio, non causerà alcun disagio al regolare servizio di trattamento dei rifiuti urbani prodotti dal territorio e avrà efficacia solo dopo la formalizzazione dell’accordo tra la Regione Lazio e la Regione Puglia, in ogni caso inderogabilmente non oltre il 30 giugno 2018.

fonte www.norbaonline.it