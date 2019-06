«In arrivo 579 unità in più nelle forze dell’ordine in Puglia»

Nei prossimi mesi in Puglia arriveranno 579 operatori delle Forze dell’ordine e presto saranno ancor più rafforzati dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione. Lo annuncia in una nota del Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta: «Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Puglia. Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza».

In particolare – precisa la nota – un contingente interforze di 459 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 92 a Bari, 77 a Brindisi, 75 a Foggia, 156 a Lecce, 35 a Taranto e 24 a Barletta-Andria-Trani. Ulteriori 120 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 25 a Bari, 35 a Brindisi, 20 a Foggia, 25 a Lecce, 15 a Taranto.

