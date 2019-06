Asi, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Riccardi

Di:

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, contro la decisione del Tar di dichiarare inconferibile la carica di presidente del Consorzio ASI dopo la decisione dell’ANAC.

“Tenuto conto, in particolare, per un verso, dell’afferenza delle questioni poste dall’appellante alla disamina propria della fase di merito, per altro verso, della insussistenza di un danno di carattere irreparabile; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l’istanza cautelare”.

fonte ilsipontino.net