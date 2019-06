Cusmai “Solidarietà al consigliere di Peschici Jonathan Caputo”

Di:

Foggia, 07 giugno 2019. ”Nelle prime ore del mattino l’autovettura del nostro Consigliere Comunale di Peschici, Jonathan Caputo, è stata colpita da un attentato incendiario e tutta la Lega, dal neo eletto europarlamentare Massimo Casanova, dal Segretario Regionale, On.Luigi D’Eramo, al Commissario Provinciale Daniele Cusmai, vuole esprimere solidarietà e vicinanza per un atto infame che non fermerà assolutamente la buona politica che la giunta Tavaglione, nella quale la maggioranza degli amministratori appartengono al nostro partito, da più anni propone a Peschici. Nei mesi scorsi simile accaduto colpì il Segretario cittadino, Luigi Forte.

Evidentemente diamo fastidio a qualcuno che non ha altri mezzi per poter confrontarsi. Ieri il nostro leader e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato l’arrivo in Puglia di 579 nuove unità nelle forze dell’ordine e sicuramente il Gargano sarà attenzionato per poter dare una migliore sicurezza a tutti i cittadini e una risposta dello Stato a chi si nasconde nel buio per poter dare sfogo alle proprie frustrazioni”.