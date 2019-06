“Fine settimana da sogno nel Gargano: sole e punte tra i 30 e 32 gradi”

Di:

Bari, 07 giugno 2019. Meteo Puglia: sabato 08 giugno 2019, condizioni di stabilità anticiclonica su tutto il Sud-Est. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani in formazione nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento con punte massime superiori ai 30-32°C sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste grazie alle brezze. Venti deboli variabili con mari quasi calmi o poco mossi.

CALDO ESTIVO SOTTO L’EGIDA DELL’ANTICICLONE AFRICANO. Il deciso rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale determina la prima fase dai tipici connotati estivi anche al Sud Italia. Nella seconda parte della settimana Basilicata, Molise e Puglia beneficeranno di condizioni stabili e diffusamente soleggiate, in un contesto termico in netta ripresa per l’afflusso di masse d’aria via via più calde dal Nord Africa; temperature massime perlopiù comprese nell’intorno dei 28-31°C, con punte anche superiori (32-35°C) nelle località pianeggianti della Puglia e del Materano non raggiunte dall’effetto mitigante delle brezze diurne.

fonte 3bmeteo.com