Leonardo, nuovi investimenti a Foggia e Grottaglie

Leonardo “ha annunciato a breve l’avvio di significativi investimenti, pari a circa 28 milioni di euro, per gli stabilimenti di Grottaglie e Foggia con ricadute occupazionali importanti, tra il 2019 e il 2020, pari a circa 100 nuovi posti di lavoro complessivi”. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, dopo un incontro con il capo della divisione Aerostrutture di Leonardo, Giancarlo Schisano. “Leonardo – afferma Borraccino – ha annunciato che, per quanto riguarda lo stabilimento di Grottaglie, portera’ a compimento la stabilizzazione di tutti i lavoratori interinali per un totale di 100 unita’ lavorative stabilizzate, preannunciando anche la rinuncia al processo di internalizzazione di alcune lavorazioni di fabbricazione e di montaggio dei pezzi delle fusoliere, che, quindi, saranno affidate all’esterno, dando in questo modo concrete possibilita’ di crescita anche a tutto l’indotto formato da piccole e medie imprese che gravitano attorno all’azienda”. Per l’assessore della Regione Puglia, “questo, ovviamente, portera’ nuovi posti di lavoro ad alto valore aggiunto per i siti di Grottaglie e Foggia, viste le nuove e importanti commesse ottenute da Leonardo da parte di Boeing e Airbus”.

fonte tgrai