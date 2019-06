Manfredonia. L’albergo – ristorante “Daniele”

Di:

Il Consiglio Comunale di Manfredonia nella seduta del 25.11.1908 accolse l’istanza del sig. Daniele De Angelis originario di Benevento ma residente a Manfredonia finalizzata alla costruzione di un edificio su suolo comunale in zona piazzetta Mercato. Con deliberazione del 30 maggio 1909, l’amministrazione comunale autorizzò Daniele De Angelis a edificare un albergo in zona piazzetta Mercato. L’Hotel Daniele, conosciuto in loco come “l’alberghe Doniòle o l’alberghe Doniòne sopa a chiazzétte” (l’albergo Daniele sulla piazzetta Mercato) era ubicato in una posizione invidiabile nel centro storico della Città. L’albergo, con una facciata elegante in stile Liberty ed una terrazza mozza fiato sul mare, dal 1910 fu gestito dallo stesso proprietario De Angelis. Era meta dei forestieri che durante l’inverno ma in particolare nel corso della stagione balneare soggiornavano nella nostra Città. Fino alla fine degli anni ’20, durante l’estate attraverso una scala interna dell’albergo i clienti si recavano direttamente alle cabine dello stabilimento balneare De Marzo, allestito nel porto con sistema a palafitte sul mare sotto la struttura alberghiera. La sala trattenimenti e ristorazione dell’albergo Daniele, era altresì, frequentata dalla “Manfredonia bene”, per cene, serate di gala e serate danzanti e feste di matrimoni. Sempre nella sala da pranzo si tenevano ricevimenti organizzati dal Comune di Manfredonia in occasione della presenza nella nostra Città di personalità politiche e militari di Stato.

Sin dagli anni ’20 durante il carnevale si allestivano veglioni in grande stile in costume e in abiti da sera, allietati da orchestrine di Manfredonia e di Foggia. Nel settembre 1965, prima di essere dichiarato inagibile, nella sala ristorante dell’albergo Daniele, fu festeggiato l’ultimo matrimonio tra i giovani sposi Franco Piemontese e Elena Rinaldi. Successivamente, per motivi di sicurezza l’albergo Daniele fu chiuso per anni al pubblico e il 2 maggio 1973 fu demolito perché ritenuto “pericolante”. I lavori di abbattimento dell’albergo e del porticato sottostante furono affidati dal Comune di Manfredonia alla locale impresa edile di Domenico Lauriola.

Uno dei tanti scempi inauditi compiuti nella nostra Città, che ha deturpato un angolo caratteristico dell’antico centro storico di Manfredonia. L’albergo Daniele andava sicuramente recuperato e, con un consolidamento delle strutture e un restauro appropriato, avrebbe potuto essere acquistato dal Comune e utilizzato per le attività culturali della nostra Città.

**La mia ricerca di notizie storiche sull’albergo-ristorante Daniele è stata effettuata presso l’archivio storico del Comune di Manfredonia verso la fine degli anni ’80. Sempre in quegli anni intervistai nella sua villa di Siponto il rag. Daniele De Angelis, figlio di Raffaele De Angelis e nipote del fondatore dell’albergo “Daniele”che mi mise a disposizione alcune foto storiche e documenti per il presente articolo. Va ricordato, altresì, che il rag. Daniele De Angelis nato a Manfredonia il 29 aprile 1921, figlio di Raffaele De Angelis, era nipote del fondatore dell’albergo “Daniele”. Questi, che è vissuto a Manfredonia e che per anni ha gestito insieme a sua sorella Teresa, fino alla sua chiusura il popolare albergo di suo nonno Daniele, ha lavorato in loco alle dipendenze dell’impresa edile di Gaetano Salvemini detto “u uarlere” e, successivamente per quella del figlio di Gaetano, il noto imprenditore locale Michele Salvemini. Quest’ultimo, costruttore di numerosi immobili e dell’importante impianto sportivo “Salvemini”, fiore all’occhiello della nostra Città e di Capitanata. Il rag. De Angelis è deceduto in loco il 2 dicembre 2015, alla veneranda età di 96 anni.

**Sotto i portici dell’albergo Daniele, fino alla fine degli anni ’50 inizi anni ’60, si teneva il mercato del pesce. Vale la pena ricordare in occasione della pubblicazione di questo articolo, i vari “jaddechére” detti anche in loco “pesciaiule”o “jatechére” che hanno esercitato nel tempo nel ‘900 il mestiere di commercianti di pesce sotto i portici dell’albergo Daniele: De Cristofaro, Guerra detto “zanghétte”, Salvemini detto “u uarlere”, Castigliego detto “tubbuje”, i fratelli Cainazzo, Castriotta detto “cazzille”, Bottalico detto “u pazziarille”, Castigliego, i fratelli Caputo, Ardò e un certo Cagnazzo. In un prossimo articolo, riporterò le generalità con i relativi soprannomi non solo dei pescivendoli ma di tutti i commercianti che hanno operato nella piazzetta Mercato nel ‘900.

**La foto di copertina del presente articolo è tratta da una pubblicazione: “La pesca delle seppie nel Golfo di Manfredonia” di Enrico Cannaviello. Ringrazio, altresì, gli amici Matteo Borgia, Matteo Granatiero e Franco Varrecchia, per alcune foto messe a disposizione per il mio scritto sull’albergo “Daniele”.

fotogallery archivio Franco Rinaldi

(articolo dell’11 novembre 2018)