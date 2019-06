Di:

Orsara di Puglia (Fg) –. Una vera e propria invasione d’arte e di artisti: da venerdì 7 a domenica 9 giugno, a Orsara di Puglia sarà di scena la quarta edizione di “Colors”, simposio artistico e concorso di pittura e scultura “en plein air” che trasformerà le vie del paese con installazioni, murales, mostre, mercati dell’artigianato, video-arte, proiezioni, dj set e “note dipinte”.

SABATO E DOMENICA, IL PROGRAMMA. Dalle 9 alle 12 e poi dalle 15 alle 18.30, sabato 8 e domenica 9 giugno Orsara di Puglia diventerà “palcoscenico” all’aperto per il concorso di pittura e scultura “en plein air” di Colors, con artisti provenienti da tutta Italia. Particolarmente suggestivo sarà lo scenario dell’imponente complesso abbaziale orsarese, con pittura, scultura, performance e installazioni artistiche che invaderanno anche il resto del centro storico. Oltre al concorso e al simposio d’arte, “ColorStreet” porterà colori, murales e riproduzioni giganti di opere come la Notte Stellata di Van Gogh nel cuore del paese, in ogni via, con installazioni che trasformeranno il volto di Piazza Mazzini. A Palazzo De Gregorio e in tutto il centro storico, inoltre, dalla mattina sarà attivo il Mercato dell’arte e dell’artigianato. Saranno diverse anche le mostre a cui poter accedere: “Red Colors” a cura di Bibart; “Colors Story” a cura della Parrocchia; “Orsara Art” a cura di Avis Orsara. Pittori, scultori, performer, muralisti che operano a livello nazionale e internazionale invaderanno il paese dando sfogo alla loro creatività en plein air e permettendo ai visitatori di essere parte attiva del processo di formazione delle opere, in più mostre, istallazioni, musica e video proiezioni. Domenica, in particolare, i visitatori potranno dipingere su tele giganti, vedere impressa la musica su tela digitale, e godere della musica e dei dj set che saranno di scena in Piazza Mazzini fino a notte fonda. L’evento è organizzato da Comune di Orsara di Puglia, Federico II Eventi e Parrocchia San Nicola di Bari.

LA FESTA DEI COLORI. “Colors è la festa del colore, arte per tutti. Da qui l’idea di far nascere Colorspirit, un movimento contro l’inerzia che spesso attanaglia le piccole realtà e preclude la visione del bello”, ha spiegato Miguel Gomez, direttore artistico dell’evento già noto per la direzione della Biennale Internazionale di Arte di Bari e area metropolitana (BIBART) che quest’anno ha registrato un record di presenze. “Colors è un’occasione per dare colore all’anima, darci una possibilità di espressione tra lo spirito e il genio, un modo per metterci le ali e spiccare un salto più in là per far crescere il cuore. È uno stimolo, che il Signore possa cogliere come una sua occasione per incontrarci”, ha dichirato il parroco, don Rocco Malatacca.

UN PAESE VIVO. “Colors19 è un manifesto culturale per un paese vivo, in cui lo spazio i giovani se lo prendono per proporre un modo originale di esprimersi, attraverso l’arte, la musica, tutti i colori della libertà e della voglia condivisa di creare qualcosa di nuovo”, ha detto Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia. “Saranno coinvolti gli artisti, gli artigiani, chiunque sappia e voglia mettersi in gioco. Il concorso di pittura e scultura è aperto a 20 talenti emergenti che avranno la possibilità di vincere uno spazio espositivo durante la prossima BIBART. Sulle pagine social dell’evento tutte le informazioni e gli inviti alle performance spontanee e improvvise, colors #succede, #vienievedi.

