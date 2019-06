PSR, Gatta “Rischio di perdere le risorse è sempre più serio”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Mancano dieci mesi alla fine della legislatura e il governo Emiliano si intesta la pesante responsabilità di non aver speso circa l’80% delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale che avrebbe dovuto coprire l’arco temporale dal 2014 al 2020. Siamo la peggiore Regione d’Italia anche su questo fronte, col rischio gravissimo, che sta per diventare realtà, di perdere le risorse comunitarie. Risorse di cui il mondo agricolo pugliese avrebbe bisogno come l’ossigeno: dalla Xylella alla concorrenza dei prodotti esteri, le contraffazioni, le gelate, le ondate di maltempo che hanno devastato i raccolti, il sostegno alle aziende. Sono innumerevoli le criticità che stanno affogando un settore trainante per la nostra economia e quello a più alta densità occupazionale dopo l’industriale. Ed è per questo che non spendere e buttare dalla finestra centinaia di milioni di euro è uno schiaffo alla comunità agricola. Purtroppo, su questo tema non serve fare alcun sollecito alla Giunta regionale perché siamo troppo in ritardo. Ma siamo in tempo, invece, per serrare le fila e restituire alla Puglia un governo che abbia veramente a cuore i problemi e sappia anche come risolverli”.