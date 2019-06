Rubano la borsa alla ospite di un hotel, denunciato anche 40enne di Manfredonia

Di:

Erano entrambi ospiti di un albergo della Marca, l’hotel “Canova” di Cavaso del Tomba, di passaggio per motivi di lavoro. L’occasione, è proprio il caso di dirlo, fa l’uomo ladro e così due operai edili, un 40enne di Manfredonia (Foggia) e un 53enne residente a Verbania ma di origini napoletane, hanno pensato bene (si fa per dire) di prendere e portare via una borsa dimenticata nel plateatico dell’hotel e di proprietà di un’altra ospite della struttura alberghiera, una turista di origini spagnole, ma residente nel varesotto“

