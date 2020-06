“Cunzaria” Manfredonia: ecco come avevamo dato il benvenuto all’estate nel 2017, siamo pronti..

, 07 giugno 2020. Esattamente 3 anni fa: 7 giugno 2017: ecco come gli amici della Cunzaria di Manfredonia avevano dato il benvenuto all’estate, dopo l’apertura ufficiale avvenuta il 10 aprile dello stesso anno (sì, 10 aprile 2017). La “Cunzaria” di Manfredonia è un’area di mare in località Acqua di Cristo. Un gruppo di cittadini, anche grazie alle temperature di stamani, non esitano ogni anno a tuffarsi in mare per poi gustare ostriche, cozze pelose, pane e pomodoro, accompagnati da vino bianco.

FOTOGALLERY PER STATO QUOTIDIANO.IT